香港新冠肺炎疫情嚴峻，截至周日（8月2日）下午，已連續12天單日新增過百宗確診個案，累計逾3,500人確診。隨着陸港兩地防疫專家紛紛呼籲香港應盡快展開「全民檢測」後，特首林鄭月娥終向中央請求支援香港提升檢測能力、增加治療設施，國家衞生健康委員會旋即在廣東省組建約60人的「內地核酸檢測支援隊」，並在湖北省組建由6名成員組成的「內地方艙醫院支援隊」，準備來港協助抗疫。

其實，早在第三波疫情爆發之初，香港已需進行大規模病毒檢測篩查，但特區政府遲遲未有動靜，如今只能由中央出手接盤—問題是，香港的檢測能力真的如此不濟嗎？當局遇到的「重重阻力」究竟是真是偽？當中央施以援手，港府便可萬事大吉？涵蓋700多萬人的「全民檢測」還需何方配合？滯後多時的「港版健康碼」又能否提上日程？

若從內地購入檢測試劑，將可大幅降低來地的檢測成本。（新華社）

上文節錄自第225期《香港01》周報（2020年8月3日）《「坐等」中央援助全民檢測 港府防疫豈能再交白卷》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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