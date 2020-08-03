【親親小站2．劇評】不獨談情說愛　校園青春片貼地

全球疫情不斷，戲院重啟無期，不少大片均要押後上映；另一邊廂，串流平台Netflix則繼續搶攻電影市場，一度榮登收視榜上美國第一、香港第三的大熱青春片《親親小站2》正屬此列。今次續集比前作成熟得多，進一步觸及一眾角色的成長經歷。不過，電影卻過度「劇集化」，定位尷尬，兩頭不到岸。

《親親小站2》一度榮登收視榜上美國第一、香港第三的大熱青春片。（《親親小站2》劇照）

2018年，《親親小站》首播即深受美國青年歡迎，這齣由童星Joey King轉型兼擔大旗的校園愛情片，推出續集乃是預期之內。對比前作節奏明快，充斥戲劇衝突，今次續集加長半小時至132分鐘，以青春片而非史詩大作來看，堪稱「重量級」─究竟本片劇力足夠承載嗎？可惜，既編且導的Vince Marcello略嫌失手。新作着眼角色成長，不再是一元單向發展，而是要展開二元矛盾，這確需要更長篇幅交代，也莫說戲中的支線極具發揮空間；惟現在出來的效果，若以電影看待就嫌拖沓冗長，部份角色僅屬蜻蜓點水。

本系列與其他校園青春片的不同，乃正視男女之間的純友誼關係，不獨談情說愛。（《親親小站2》劇照）

Netflix是政見偏左的平台，作品不乏政治正確元素，例如此片的支線描寫Elle的同學Ollie（Judd Krok飾）的出櫃經歷。這條暗線佔戲不少，甚至形成壓軸戲「親親小站」的一大高潮。這段劇情甚具發揮空間，日後可以「外傳」形式延伸創作，進一步闡釋這對同志愛侶的故事……

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上文節錄自第225期《香港01》周報（2020年8月3日）《《親親小站2》不獨談情說愛 校園青春片貼地》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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