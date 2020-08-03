反修例示威、暴力衝突、「和理非」失語、內委會停擺、《港區國安法》空降、歐美制裁、抗爭派抬頭——去年6月以來，這一幀幀反常的畫面，構成了當下香港的茫然。正當抗爭派打算「挾初選以令泛民」，謀求在下月立法會換屆選舉中取得「35+」過半數議席，再以癱瘓議會作為政治籌碼脅迫特區政府落實「五大訴求」之際，當局先是大舉取消12名民主派人士的參選資格，當中包括相對溫和的會計界梁繼昌和公民黨四子，以及多名「抗爭派」，再以新冠肺炎疫情嚴峻為由，押後選舉至明年9月5日，交由全國人大常委會決定如何處理未來一年的「立會真空期」——連番前所未見的舉措，被指再為香港徒添陰霾。

儘管無奈，也深感可惜，但在社會撕裂又民怨沸騰的當下，如果延期選舉能讓我們「停一停，諗一諗」，好好反思，繼而重新凝聚「香港共識」，這又何嘗不是一個能讓「香港重啟」的契機？當激進勢力繼續堅持「抗爭促攬炒」，難道中央政府就不會還以「鬥爭求團結」？當特區政府清楚劃定進入議會的「政治紅線」，難道民主派還要繼續走向極端而不回歸溫和務實？當選舉工程停頓，但積壓已久的深層結構矛盾不會消弭，難道我們還要繼續在「民主自由」的口號中空轉，而不秉承「公平正義」推動社會改革，重新做好「港人治港」？