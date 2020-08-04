自《港區國安法》實施以來，國際社會反應兩極，英美加等西方國家批評中方違反《中英聯合聲明》，並威脅制裁；而以古巴為代表的53個國家，包括巴基斯坦、緬甸和沙特阿拉伯等則發表聲明，表態支持立法。由美英牽頭的「五眼聯盟」更相繼作出反制行動，對華態度日趨強硬，歐盟也從早前的政治表態轉向推出有限度制裁。不過，當本港抗爭派熱衷於「國際戰線」、社會也沉醉於「外援有用」，西方的回應背後究竟有何實際考量？

6月22日，國務院總理李克強與歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩共同主持第二十二次中國-歐盟領導人會晤。（新華社）

是領頭羊，還是沉默羔羊？

是騎牆派，還是務實派？

德國外長馬斯（Heiko Maas）指停止出口軍事物資及敏感物品到港是聲援香港的象徵，「讓香港與中國其它地區受到相同待遇」。（美聯社）

面對西方輿論和部份政客的不斷施壓，默克爾仍堅持在相互尊重和信任的基礎上，與中國尋求對話。（路透社）

上文節錄自第225期《香港01》周報（2020年8月3日）《歐盟制裁香港背後 德國對華態度何以曖昧》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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