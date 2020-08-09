美國國旗上有多少顆星？中國國旗上的星代表什麼？在《國旗的世界史：旗幟的力量與政治》中或許可以找到答案。此書不僅談冷知識、講小故事，而是從政治、歷史以至哲學等層面，深入剖析國旗背後的意義。 撰文：李道

本書作者提姆．馬歇爾（Tim Marshall）是位資深傳媒人，曾赴40個國家採訪報道。踏遍世界的他對國旗深有體會，形容國旗「代表試圖將人民團結在一套相同性質的理想、目標、歷史和信念之下—一個幾乎不可能的任務」。

全世界各地不同的國旗，皆擁有不一樣的歷史淵源和象徵。（Getty Images）

美國《國旗法》規範繁瑣

本書以美國星條旗為開端，直指這是最多地方懸掛的—畢竟美軍遍布各地，但又是最多人焚燒踐踏的—尤其「911事件」之後。美國國旗的是與非，尚包括南方邦聯旗，書中便有詳述兩旗之爭。不過，香港讀者最感意外的，或許乃作者痛斥美國的《國旗法》及行為準則數量、複雜和象徵性驚人，並謂不准褻瀆國旗的國家絕不限於「高壓國家」，包括：國歌一演奏、國旗一出現，美國人民必須立正，右手撫胸、面對國旗行注目禮；國旗懸掛時，不能碰到建築物、地面、樹木等；美國亦罕有地不遵循奧運傳統，在代表團經過主辦國元首時將國旗調低一點，以示敬意。單是批評繁瑣的國旗規範，作者已花上好幾頁。

美國國旗的是與非，尚包括南方邦聯旗，書中便有詳述兩旗之爭。（美聯社）

三色旗與米字旗的背後含意

或橫或縱的三色旗之所以成為西方風尚，繼而影響到其餘許多國家，法國大革命功不可沒。一般認為，法國國旗的藍、白、紅三色代表「自由、平等、博愛」，書中澄清這實建基於更久遠之事，而諷刺的是，這個全新共和民主國度的國旗設計竟與昔日王室及戰爭有關：跟法國國花鳶鳥花一樣，藍色是源於公元五世紀的法王克洛維一世（Clovis I）；紅色則是源於公元八世紀的查理曼大帝；聖女貞德在奧爾良戰役贏得關鍵勝利，當時所舉是紋有她擁戴的法王加冕、充滿百合的白旗（並非純白的「白旗」）。

一般人都認為法國國旗的藍、白、紅三色代表「自由、平等、博愛」，書中澄清這實建基於更久遠之事。（路透社）

國旗設計受宗教文化影響

伊斯蘭地區的國旗深受宗教影響。除巴基斯坦和孟加拉，星星、新月及綠色亦見諸土耳其、突尼西亞、阿爾及利亞等旗，沙特阿拉伯的國旗還直接印上「清真言」，寫有「萬物非主，唯有真主」。然而，中東北非各國國旗的設計多建基於1916年的「阿拉伯起義」…

提姆．馬歇爾著作《國旗的世界史》。（資料圖片）

《國旗的世界史》 副題：旗幟的力量與政治 作者：提姆．馬歇爾（Tim Marshall） 譯者：林添貴 出版：遠足文化（台北） 出版日期：2020年1月

上文節錄自第22５期《香港01》周報（2020年８月３日）《《國旗的世界史》國旗凝聚民心》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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