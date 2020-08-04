反修例風波過後，激進勢力堅持「抗爭」，中央政府也還以「鬥爭」，不再以「妥協」求得與泛民的團結，而是用「鬥爭」迫使泛民回歸理性。可惜，經過一場被「抗爭派」操縱的「民主派初選」，泛民的投機主義一再獲得加固，誤以為自己可以在「勇武」和「溫和」之間隨意遊走，甚至在「港獨」與「兩制」之間騎牆，結果卻打錯算盤，逐步跌入與中央的「敵我矛盾」角色當中。

在剛吿延期的第七屆立法會換屆選舉當中，有12名「非建制」人選被取消參選資格，當中包括相對溫和的公民黨成員和會計界梁繼昌。特區政府現正等待全國人大常委決定，究竟如何處理立法機關未來一年的「真空期」，而無論是成立「臨時立法會」、「看守立法會」或「延任立法會」，都非常考驗傳統泛民的智慧—— 究竟是繼續迎合那小部分極端勢力的認同，還是留個有用之身進入議會，好好發揮務實議政的功能與角色，藉此推動社會改革、秉持分配正義、規劃產業政策、帶領政制循序漸進等等，真是橫在眼前的難題。