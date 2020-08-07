世界上有一批人，希望三十歲退休，當中不乏成功者，如果他們分享這個神奇的方法，讓大家可以比其他人早十至二十年退休，豈有人不心動？ 「三十歲退休」，其實算不上奇想。在歐美國家，早就興起一股FIRE熱潮，所謂FIRE，其實是Financial Independence, Retire Early的縮寫，意思就是「財務自由（自主），提早退休」，一言以蔽之，就是首先計算個人一年支出的金額，再開源節流，儲蓄達至一年開支的25倍後，就可以自由選擇退休與否，並靠着穩健投資獲取的4%收益生活。 撰文︰羅乃智

「三十歲退休」，其實算不上奇想。（資料圖片／吳鍾坤攝）

關於FIRE運動的源起，一般會追溯至上世紀九十年代，美國理財專家暨暢銷書作家Vicki Robin寫有名著《富足人生：要錢還是要命》（Your Money or Your Life）。她在書中指出，我們在生活中每項花費，都是靠時間、工作、勞力來換取，換句話說，就是生命，因此要先仔細思考自己「真正想要」的，再分清哪些是可以捨棄的，才有辦法盡快累積財富，擺脫窮忙，活出真正的富足人生，當中頗有反對消費主義的味道。

但要說到真的變得火紅，可能要數到FIRE運動的領軍人物錢鬍子先生（Mr. Money Mustache）。他自建網站，定期分享通過節儉方式達致早日退休的經驗，慢慢吸引粉絲，成為具影響力的博客。FIRE運動的理念因此在網絡社區，如博客及論壇口耳相傳，獲得歐美網民關注，才逐漸流行起來。

減少開支的節儉方式可達致早日退休？（資料圖片／龔嘉盛攝）

電影製作人史考特．瑞肯斯（Scott Rieckens）是個典型的美國中產，他有讓人欣羨的生活，幸福婚姻、完整家庭、住在大屋、開着名車。但他與妻子每天卻要過着高壓長工時的生活，在女兒出生後更是一闊三大，為維持「完美的人生」，開支節節上升，直至有天他無意中聽到錢鬍子先生的訪問，FIRE的概念從此植入腦海中。他大感興趣，卻擔心妻子會抗拒，於是經常以電郵方式將FIRE相關的文章轉發給她，直到一天，他終於鼓起勇氣，向妻子主動談起家庭的經濟情況。最後，他與妻子各自列出兩份清單：過去一周主要消費清單及感到幸福事項清單。兩份清單作對比之下，二人發現，個人、家庭的幸福與物質之間的聯繫比想像中來得弱，真正帶來快樂的，不是駕着名車在鬧市穿梭，而是晚上陪伴女兒入睡。夫妻遂下定決心，展開FIRE人生。

金融海嘯後，人們開始反思生命、工作、金錢之間的關係。（Getty Images）

史考特的故事不是孤例。在2008年金融海嘯後，人們開始反思生命、工作、金錢之間的關係，FIRE遂借勢而起，吸引美國的《紐約時報》、《華爾街日報》和英國的英國廣播公司（BBC）、《衛報》等注意，並紛紛報道。兩年前，《紐約時報》則以《How to Retire in Your 30s With $1 Million in the Bank》為題，講述Carl Jensen等數名美國人的故事。故事主人翁Carl Jensen是軟件工程師，專為醫療設備編碼，萬一出錯，可能會導致患者死亡，故工作壓力極大。某個忙得懷疑人生的工作天，他在Google上輸入「如何可以提前退休」，了解FIRE的理念後，遂與妻子提出在未來五年大幅減少開支，將淨資產累積到120萬美元的目標。在五年間，他賣掉其四房四浴室的大屋，搬到較小的房屋，每天精打細算，減少不必要開支，突然變異的行徑曾被朋友誤以為是新時代的嬉皮士，最後他如期在43歲退休。

FIRE族的具體做法可能因人而異，變化萬千，但其實萬變不離其宗，往往因循着以下的公式……

上文節錄自第225期《香港01》周報（2020年8月3日）《由歐美燒到亞洲 「退休之火」蔓延》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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