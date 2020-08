世界上有一批人,希望三十歲退休,當中不乏成功者,如果他們分享這個神奇的方法,讓大家可以比其他人早十至二十年退休,豈有人不心動? 「三十歲退休」,其實算不上奇想。在歐美國家,早就興起一股FIRE熱潮,所謂FIRE,其實是Financial Independence, Retire Early的縮寫,意思就是「財務自由(自主),提早退休」,一言以蔽之,就是首先計算個人一年支出的金額,再開源節流,儲蓄達至一年開支的25倍後,就可以自由選擇退休與否,並靠着穩健投資獲取的4%收益生活。 撰文︰羅乃智

「三十歲退休」,其實算不上奇想。(資料圖片/吳鍾坤攝)

關於FIRE運動的源起,一般會追溯至上世紀九十年代,美國理財專家暨暢銷書作家Vicki Robin寫有名著《富足人生:要錢還是要命》(Your Money or Your Life)。她在書中指出,我們在生活中每項花費,都是靠時間、工作、勞力來換取,換句話說,就是生命,因此要先仔細思考自己「真正想要」的,再分清哪些是可以捨棄的,才有辦法盡快累積財富,擺脫窮忙,活出真正的富足人生,當中頗有反對消費主義的味道。

但要說到真的變得火紅,可能要數到FIRE運動的領軍人物錢鬍子先生(Mr. Money Mustache)。他自建網站,定期分享通過節儉方式達致早日退休的經驗,慢慢吸引粉絲,成為具影響力的博客。FIRE運動的理念因此在網絡社區,如博客及論壇口耳相傳,獲得歐美網民關注,才逐漸流行起來。

減少開支的節儉方式可達致早日退休?(資料圖片/龔嘉盛攝)

電影製作人史考特.瑞肯斯(Scott Rieckens)是個典型的美國中產,他有讓人欣羨的生活,幸福婚姻、完整家庭、住在大屋、開着名車。但他與妻子每天卻要過着高壓長工時的生活,在女兒出生後更是一闊三大,為維持「完美的人生」,開支節節上升,直至有天他無意中聽到錢鬍子先生的訪問,FIRE的概念從此植入腦海中。他大感興趣,卻擔心妻子會抗拒,於是經常以電郵方式將FIRE相關的文章轉發給她,直到一天,他終於鼓起勇氣,向妻子主動談起家庭的經濟情況。最後,他與妻子各自列出兩份清單:過去一周主要消費清單及感到幸福事項清單。兩份清單作對比之下,二人發現,個人、家庭的幸福與物質之間的聯繫比想像中來得弱,真正帶來快樂的,不是駕着名車在鬧市穿梭,而是晚上陪伴女兒入睡。夫妻遂下定決心,展開FIRE人生。

金融海嘯後,人們開始反思生命、工作、金錢之間的關係。(Getty Images)

史考特的故事不是孤例。在2008年金融海嘯後,人們開始反思生命、工作、金錢之間的關係,FIRE遂借勢而起,吸引美國的《紐約時報》、《華爾街日報》和英國的英國廣播公司(BBC)、《衛報》等注意,並紛紛報道。兩年前,《紐約時報》則以《How to Retire in Your 30s With $1 Million in the Bank》為題,講述Carl Jensen等數名美國人的故事。故事主人翁Carl Jensen是軟件工程師,專為醫療設備編碼,萬一出錯,可能會導致患者死亡,故工作壓力極大。某個忙得懷疑人生的工作天,他在Google上輸入「如何可以提前退休」,了解FIRE的理念後,遂與妻子提出在未來五年大幅減少開支,將淨資產累積到120萬美元的目標。在五年間,他賣掉其四房四浴室的大屋,搬到較小的房屋,每天精打細算,減少不必要開支,突然變異的行徑曾被朋友誤以為是新時代的嬉皮士,最後他如期在43歲退休。

FIRE族的具體做法可能因人而異,變化萬千,但其實萬變不離其宗,往往因循着以下的公式……

