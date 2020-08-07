今年適逢中國「抗美援朝」戰爭七十周年，中國社會內部正在發動一場低調的宣傳運動。據中國政府網消息，近日，直接隸屬中共宣傳部的機構—國家廣播電視總局電視劇司召開了一場電視電話會議，「部署了要拍攝抗美援朝題材電視劇」的工作。

紀念抗美援朝七十周年

中共的決策者們無比清楚，堡壘是從內部攻破的，因而在美國不斷施壓的情況下，中共通過拍攝抗美援朝一類的文藝作品，凝聚社會共識，並構建一套理解「百年大變局」的敘事方式，使整個中國社會形成共同的價值觀，這是中國在美國打壓下堅持下去的精神力量。

面對特朗普的全方位施壓，習近平曾指出「任何國家任何人都不能阻擋中華民族實現偉大復興的歷史步伐」。（資料圖片）

過去四十年之所以較少出現「抗美劇」，是因為中共宣傳的核心思想是「宣傳是為政治服務的」。據央視前台長楊偉光透露，《抗美援朝》在內地被禁是因中國外交部顧忌美國反應，擔心此劇會影響兩國關係。此後，朝鮮戰爭題材的影視作品一度在內地成為禁忌，這事情也一度被部份內地左派人士視為江澤民和胡錦濤時代中國外交部對美軟弱的「證據」。

切忌挑動民族主義情緒

在以往內地的抗日影視作品中，「抗日神劇」是繞不過去的話題。像《抗日奇俠》中出現抗日戰士把日軍士兵徒手撕成兩半的情節，不僅沒有起到中國政府所要達到的「宣傳目的」，反而淪為笑柄，備受諷刺。針對今年中國政府再度號召拍攝「抗美劇」、「抗日劇」的行動，有分析認為中宣系統應汲取「抗日神劇」的教訓。

像《抗日奇俠》中出現抗日戰士把日軍士兵徒手撕成兩半的情節，淪為笑柄。（網上圖片）

隨着美國對中國接連發動貿易戰、科技戰、外交戰、輿論戰，這種外部壓力倒逼內地的民意，產生了負面的塑造作用，導致民族主義甚至民粹主義快速生長，中國人對美國的憤恨、敵視情緒也在迅速擴大。以《環球時報》總編輯胡錫進為代表的一些中國民族主義者，也在渲染中美關係急轉直下、未來戰爭威脅增大的言論，不斷提醒中國政府要丟掉幻想，準備應對戰爭。他們的言論在內地擁有一大批支持者。

我們並不清楚，但十分擔心這些「呼喚戰爭」的聲音有多少傳遞到了中南海的決策層？這種快速滑向民族主義的情緒，會不會因為「抗美」宣傳的增多而進一步增強，遮蓋本就不多的理性聲音？

上文節錄自第225期《香港01》周報（2020年8月3日）《以文藝作品呼應時代脈搏 中國低調發動「抗美」宣傳》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報，各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。

225期《01周報》精選內容：

當「抗爭」遇上「鬥爭」 選舉延期 香港重啟

評戴耀廷被解僱—「學術自由」成為所欲為的「保護傘」？

疫襲農業 天災蝗禍引爆全球糧食危機

心理輔導與法律支援並行 專家設平台 助被捕青年覓曙光

由歐美燒到亞洲 「退休之火」蔓延

顛覆共食制 養生另有道 疫情重塑飲食文化