有人質疑，FIRE族（Financial Independence, Retire Early的縮寫，意思就是「財務自由（自主），提早退休」）的成員是否都是一味不想工作、只想退休的「廢青」呢？顯然不是，根據紀錄片《Playing with FIRE》導演Scott Rieckens的觀察，他們橫跨不同年齡、族群、收入，有電視台的高薪主播、跨國公司高層，亦有月入不高的小家庭、單身一族，不一而足。但他們信仰的都是共同理念：希望主宰自己的時間和人生。 撰文︰羅乃智

承接上文︰「退休之火」蔓延 三十歲辭職享受人生不是夢

有批評者認為，4%法則或刻意或無意地忽略了極端情況，如金融危機、自然災害、疾病醫療等。萬一遇到上述任何一種情況，FIRE族的如意算盤就打不響了。《華爾街日報》的記者Kelly Greene就撰文表示，4%法則的算法過時，是時候與之道別，文章標題正是《Say Goodbye to the 4% Rule》。

不少長者捱到退休，因為經濟狀況而難以安享晚年。（資料圖片）

《赫芬頓郵報》（Huffpost）的《七件你在FIRE運動學懂的事》（7 Things You Can Learn From The 'FIRE' Early Retirement Movement）文章中指出，由於養兒育女的成本極高，有77%的FIRE族表示，沒有計劃生小朋友，這亦被不少人視為過於極端。難怪有人認為， FIRE族提倡節儉簡樸的生活，較難找到志同道合的朋友。

FIRE在中國水土不服？

FIRE運動在歐美社群發展得相當蓬勃，熱門論壇Reddit亦有專門討論。那麼，在亞洲有類似的趨勢嗎？

FIRE的概念近年殺入台灣，例如前外資證券分析師楊應超的《財務自由的人生》、YouTuber柴鼠兄弟的《跟着柴鼠學FQ，做自己的提款機》等專書就講述FIRE的理念及具體在地實行的方法，遠流、商周等出版社亦分別翻譯英語世界關於FIRE運動的作品，分別為史考特的《賺錢，更賺自由的FIRE理財族》及葛蘭．薩巴帝爾（Grant Sabatier）的《財務自由，提早過你真正想過的生活》，再引起無數YouTuber介紹和雜誌報道。

畢竟這個提早退休的概念，對於華人社會而言，衝擊不小，當然亦不無吸引之處，FIRE之火似乎在台灣準備燎原。

FIRE的概念近年殺入台灣。（中央社）

內地著名網站「知乎」中也有不少關於FIRE的相關討論，例如「FIRE運動，適合國內嗎？」、「你還在996，我已靠這招財富自由」，眾說紛紜，正反意見都有。

支持者認為，FIRE的真正價值不在於計算退休金，而是對於生活理念的重新思考，擺脫被慾望支配及奴役的人生，也有認為FIRE族看人生充滿更多可能性，不再只是遵循996的人生，財務自由不是終點，而是跳出既有生活框架的跳板。

如果可以減低物慾，是否就可以過比較輕鬆的生活？（中新社）

反對者認為中國經濟發展迅猛、貨幣膨脹速度極快、投資收益較為波動，對於普通的中國家庭而言，實現門檻過高，亦有聲音質疑4%法則是根據美國股市數據作回測，得出來的通則是否適用於中國獨特的經濟發展模式，也是大大的疑問。

至於香港，在七、八十年代，本地大學生圈子中有流傳所謂的「四仔主義」，即是屋仔、車仔、老婆仔與生番個仔，追求中產的生活方式及價值成為主流，當中滿滿是消費主義的味道，「四仔」之中，無一不牽涉到金錢……

上文節錄自第225期《香港01》周報（2020年8月3日）《由歐美燒到亞洲 「退休之火」蔓延》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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