有人質疑,FIRE族(Financial Independence, Retire Early的縮寫,意思就是「財務自由(自主),提早退休」)的成員是否都是一味不想工作、只想退休的「廢青」呢?顯然不是,根據紀錄片《Playing with FIRE》導演Scott Rieckens的觀察,他們橫跨不同年齡、族群、收入,有電視台的高薪主播、跨國公司高層,亦有月入不高的小家庭、單身一族,不一而足。但他們信仰的都是共同理念:希望主宰自己的時間和人生。 撰文︰羅乃智

有批評者認為,4%法則或刻意或無意地忽略了極端情況,如金融危機、自然災害、疾病醫療等。萬一遇到上述任何一種情況,FIRE族的如意算盤就打不響了。《華爾街日報》的記者Kelly Greene就撰文表示,4%法則的算法過時,是時候與之道別,文章標題正是《Say Goodbye to the 4% Rule》。

不少長者捱到退休,因為經濟狀況而難以安享晚年。(資料圖片)

《赫芬頓郵報》(Huffpost)的《七件你在FIRE運動學懂的事》(7 Things You Can Learn From The 'FIRE' Early Retirement Movement)文章中指出,由於養兒育女的成本極高,有77%的FIRE族表示,沒有計劃生小朋友,這亦被不少人視為過於極端。難怪有人認為, FIRE族提倡節儉簡樸的生活,較難找到志同道合的朋友。

FIRE在中國水土不服?

FIRE運動在歐美社群發展得相當蓬勃,熱門論壇Reddit亦有專門討論。那麼,在亞洲有類似的趨勢嗎?

FIRE的概念近年殺入台灣,例如前外資證券分析師楊應超的《財務自由的人生》、YouTuber柴鼠兄弟的《跟着柴鼠學FQ,做自己的提款機》等專書就講述FIRE的理念及具體在地實行的方法,遠流、商周等出版社亦分別翻譯英語世界關於FIRE運動的作品,分別為史考特的《賺錢,更賺自由的FIRE理財族》及葛蘭.薩巴帝爾(Grant Sabatier)的《財務自由,提早過你真正想過的生活》,再引起無數YouTuber介紹和雜誌報道。

畢竟這個提早退休的概念,對於華人社會而言,衝擊不小,當然亦不無吸引之處,FIRE之火似乎在台灣準備燎原。

FIRE的概念近年殺入台灣。(中央社)

內地著名網站「知乎」中也有不少關於FIRE的相關討論,例如「FIRE運動,適合國內嗎?」、「你還在996,我已靠這招財富自由」,眾說紛紜,正反意見都有。

支持者認為,FIRE的真正價值不在於計算退休金,而是對於生活理念的重新思考,擺脫被慾望支配及奴役的人生,也有認為FIRE族看人生充滿更多可能性,不再只是遵循996的人生,財務自由不是終點,而是跳出既有生活框架的跳板。

如果可以減低物慾,是否就可以過比較輕鬆的生活?(中新社)

反對者認為中國經濟發展迅猛、貨幣膨脹速度極快、投資收益較為波動,對於普通的中國家庭而言,實現門檻過高,亦有聲音質疑4%法則是根據美國股市數據作回測,得出來的通則是否適用於中國獨特的經濟發展模式,也是大大的疑問。

至於香港,在七、八十年代,本地大學生圈子中有流傳所謂的「四仔主義」,即是屋仔、車仔、老婆仔與生番個仔,追求中產的生活方式及價值成為主流,當中滿滿是消費主義的味道,「四仔」之中,無一不牽涉到金錢……

上文節錄自第225期《香港01》周報(2020年8月3日)《由歐美燒到亞洲 「退休之火」蔓延》

