藝人黃子華曾在一次棟篤笑中，有以下大哉問：「返工咁辛苦為咩？」撫心自問，有多少人是為了金錢而從事自己根本談不上喜歡、甚至愈做愈討厭的工作，這種諷刺似乎是不少現代人的寫照，如果換算下來，就是在有限的生命之中，花費七萬多個小時的清醒時間在自己不喜歡的事情。 撰文︰羅乃智

FIRE族常自問：為什麼一定要在年老時才退休？社會上不少人礙於各種考慮，選擇延後實現自己的夢想，結果終於捱到退休一刻，才驚覺自己已經沒精力完成年輕時的心願，夢想變得遙不可及。FIRE族會反思：退休只有一種方式嗎？這種普羅大眾接受工作到老年退休的生活模式，是否真的適合自己？

退休只有一種方式嗎？這種普羅大眾接受工作到老年退休的生活模式，是否真的適合自己？（資料圖片）

窮忙只為支付賬單

著名商業導師羅伯．摩爾（Rob Moore）認為，社會不斷強迫大眾接受以下觀念：正確的生活方式是窮盡一生努力工作，用人生大部份清醒的時間換取金錢，藉以支付賬單，履行社會責任。在這個命題下，加班就是努力的表現，因此可以犧牲休閒時間，努力賺錢以「購買」退休後的人生享受。他在《生活槓桿》中指出，工業時代的社會認為生命可以簡單分為三個工作階段：學習年代、爭取年代、渴望年代。學習年代是零到18歲，爭取年代是18歲到65歲，渴望年代則是65歲打後直到進入棺材的一刻。在接受教育之後，應努力工作直到最後才享受閒暇，這是典型先苦後甜的做法。

FIRE的核心思想是跳出消費主義陷阱，享受生命的每一刻，重新掌握自己的人生。（Getty Images）

可是，不少人退休後因為失去生活的意義而患上章魚壺心肌症（Takotsubo Cardiomyopathy），在退休後數年離世，完全無法享受人生。他認為，人們應該在體驗充滿活力的獨特人生後，帶着榮耀與喜悅離世。《一周工作四小時》的作者提摩西．費里斯（Timothy Ferriss）則認為，我們應該合理分配人生的有限期和冒險期，而非將休閒享樂都放在退休以後，也不是賺夠錢後完全休息，因此他稱之為迷你退休。

當然，工作的意義也不是一面倒的負面……

上文節錄自第225期《香港01》周報（2020年8月3日）《無限循環加班 暮年始可享樂？》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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