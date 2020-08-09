ViuTV購買木村拓哉主演的經典劇集，再度引起話題，社交平台上不斷見到觀眾分享初次看木村劇的回憶點滴，隨着《悠長假期》正式再度播出，大家的分享也愈來愈多。可見木村拓哉的確開創了一個時代，他擔綱的日劇改變了很多觀眾的人生，甚至如今也保有一個特殊的位置，其中開啟木村全勝時代的《悠長假期》，今天看來又多了一些味道。 撰文︰寇斯珮

《悠長假期》首播於1996年，當年是日本極為關鍵的時期。上世紀九十年代初，日本經濟泡沫破裂，土地價格下跌，大量公司破產。由於日本政府當時處於積極干預階段，1995及1996年，經濟有短暫輕微回升的現象，在這個時期出現的《悠長假期》，絕對不是巧合。

木村拓哉擔綱的日劇改變了很多觀眾的人生。（《悠長假期》劇照）

這也不難解釋劇中角色一開始出場的狀態，葉山南（山口智子飾）是過氣模特兒，被丈夫悔婚，瀨名秀俊（木村拓哉飾）是失意的鋼琴家，追求藝術路不成功，在音樂教室當兼職鋼琴老師，葉山真二（竹野內豐飾）明明很有藝術天賦，卻放棄了鋼琴，整天賭博。女主角失意地賴在比自己年紀小好幾歲的陌生人家裏，人生和事業都跌到谷底。這樣的氛圍確實與日本經濟從稱霸世界轉為萎靡不振，日本民眾的失落和危機感緊密相連。

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這些失意者們，無論主角還是配角，都通過合理的故事，重新走上人生軌道。對觀眾來說，他們看到的不是虛構的幸福，而是真實的可能。部份因為劇中人太可愛了，部份也是因為觀眾看到了自己。今日日本的民眾狂追這部劇，何嘗不是希望自己國家的經濟，自己的人生也能重新回到不斷上揚的時期呢？……

上文節錄自第226期《香港01》周報（2020年8月10日）《《悠長假期》疫情期重溫經典的啟示》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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