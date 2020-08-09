1991年，日劇封神之作《東京愛的故事》（簡稱《東愛》）席捲亞洲，它開啟了日本「趨勢劇」（即以年輕班底拍攝、面向青年受眾的電視劇類別）的黃金時期，也是上世紀九十年代第一部單集收視率超過30%的作品。 撰文︰齊因

（《東京愛的故事》劇照）

傳說《東愛》播出期間，每逢周一晚上九時，街頭的OL們便會全數消失，罪魁禍首，都是這部改編自1988年柴門文所創漫畫的劇集。故事以從愛媛縣鄉下來到東京的上班族永尾完治（織田裕二飾）與同事赤名莉香（鈴木保奈美飾）的戀愛為主線，完治來到東京後，跟高中同學三上健一（江口洋介飾）、關口里美（有森也實飾）重逢，當年曾暗戀的里美仍然讓完治心動不已，不過，健一同時也對里美展開追求，彼此的深厚友情慢慢變調……四人間的愛恨交纏，牽動無數都市男女的心，成為一代人的戀愛教科書，而靈魂人物莉香的衣着打扮、言談舉止，更成為經典，引發萬千女性效仿，影響深遠，念念不忘。

時光飛逝，2020年，日本富士電視台和亞馬遜共同推出翻拍網劇《東愛》，新版完治、莉香、健一和里美分別由現年23歲的伊藤健太郎（前藝名健太郎）、26歲的石橋靜河、27歲的清原翔和22歲的E-girls成員石井杏奈飾演，在一片「經典難以超越」的輿論質疑中，同樣以不俗成績落下帷幕。

當年的高中生電視迷、現在的新版導演三木康一郎講述創作初衷：「進入令和之後，不知為何，想要翻拍《東愛》的心情愈發強烈。」的確，站在令和回望平成年月，世事滄桑，總有些傷感，「四人組」歷久彌新的愛情，也經歷了許多變與不變。

如果說舊版是歲月靜好的純愛核心，新版則增添了不少色調陰鬱的矛盾。（《東京愛的故事2020》劇照）

如果說舊版是歲月靜好的純愛核心，新版則增添了不少色調陰鬱的矛盾，它們或許不堪，卻絕對真實，把九十年代莉香「主動追愛」的先鋒形象更推進一步：愛情不是對自己的成全，而是對生活的選擇，取捨之間，從心所欲，所謂「談一場世界第一的戀愛」，過程遠比結果重要……

齊因 主修文學和性別研究

上文節錄自第226期《香港01》周報（2020年8月10日）《《東京愛的故事》三十年 新舊之間 變與不變》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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