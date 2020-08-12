全世界都在看着中美關係的急劇下滑，更令人憂慮的是，兩國關於核武器的輿情卻有益烈之勢：美國不時有重振核武衝動，中國也出現了一些有關擴充核武庫的言論。但不論如何，兩國都要警惕在輿論場上活躍的「擴充核武器」討論，在兩國關係日益緊張的態勢下，中美高層需要保持理性，盡力避免重回美蘇「冷戰」期間相互「核威懾」的局面。

上周二（8月4日），美軍在加州范登堡空軍基地（Vandenberg Air Force Base）試射了一枚「民兵3型」洲際彈道導彈。導彈飛行約6,700公里後，落入太平洋中部的馬紹爾群島。該導彈被設計來投送核彈頭，此次所射導彈搭載了三枚沒有裝備核彈頭的「再入」飛行器。

8月4日，美軍試射一枚「民兵3型」洲際彈道導彈。（美國空軍全球打擊司令部官網）

美國空軍全球打擊司令部稱，此次發射證明美國的核武器打擊系統隨時準備好保衛美國及其盟友，洲際彈道導彈提供了必要的威懾能力。相關報道則稱，考慮到目前的國際局勢，這次試射是「獨特」且「及時」的。在美國已將中國視為「首要戰略競爭對手」之後，此舉被很多觀察者解讀為劍指中國。

美方對核軍控的操作，觸及了敏感且危險的核威懾議題，立即遭到中方明確拒絕。中方反對的理由之一是，其核武數量遠不及美俄兩國。據美國科學家聯合會在2019年4月前後公布的估算，截至2018年，中國僅有280枚核彈頭，而美國和俄羅斯各有6,450枚和6,490枚，均是中國的20多倍。中國外交部軍控司司長傅聰在今年7月更稱：「如果美國將核武器削減至中國水平，中國將樂於加入美俄談判。但事實上，我們知道這不可能發生。」

兩種核威懾邏輯的較量

中美這次在核武器領域的交鋒，也在中國的輿論場激起了不小的漣漪。2019年4月29日，內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進在微博上稱「美國已經暴露出想要把中國拉進美俄核裁軍的強烈念頭」，並強調核武器對於當前中國的極端重要性。今年5月8日，胡錫進進一步稱，「中國需要在較短的時間裏將核彈頭數量擴大到千枚的水平，包括至少要有100枚東風-41戰略導彈」。

據美國科學家聯合會在2019年4月前後公布的估算，截至2018年，中國僅有280枚核彈頭。圖為2019年10月1日在北京公開的東風-41型洲際核導彈。（新華社）

胡錫進的言論在內地引起了激烈爭論，支持者與批評者各執一詞。被稱為「核軍控專家」的中國「全軍核安全研究中心高級研究員」楊承軍兩次都撰文回應，在批評者中很有代表性。其中一篇題為《警惕有人惡意炒作我國涉核問題》的文章有兩個主要觀點，一是肯定中國核武實力與現狀，稱「相關院士、專家和員工一直都在默默無聞地進行着研發，黨中央和中央軍委隨時進行着部署和決策，涉核官兵始終在全天時、全方位的堅守着戰鬥崗位」；二是否定外界對中國核武的「炒作」，稱「完全不需要無關人員的『長臂干預』」、「核武器發展屬於國家機密，不容在媒體上公開討論」。

中國「全軍核安全研究中心高級研究員」楊承軍撰文指「核武器發展屬於國家機密，不容在媒體上公開討論」。（網上圖片）

胡錫進與楊承軍所提出的涉核觀點迥異，背後應是兩種核威懾理論邏輯的分歧。核武器作為一種不輕易使用的大規模殺傷性武器，敵方對其具體規模和性能技術的未知，意味着「不知彼」，因此可能有所顧忌，不敢輕舉妄動。而且，其低調姿態也有助於降低其他無核國家的恐懼和擔憂。這是一種核威懾建立的理論邏輯。中國涉軍數據一向較神秘，核武方面更是密不透風，應是秉持這一種威懾理論……

上文節錄自第226期《香港01》周報（2020年8月10日）《避免重蹈冷戰核威懾覆轍 警惕中美輿論的「擴核討論」》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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