抖音海外版應用程式TikTok最近取代華為，成為美國頭條新聞上最大的「國家安全」擔憂對象。美國官方計劃採取前所未有的行動來限制其在國內的影響力，從全面封殺到讓美國科技巨頭微軟（Microsoft）收購，再到「45日後禁止美企與TikTok（以及微信）及其母公司『交易』」。但是，解決方法只有封殺或強制收購嗎？其實，還有另一個更直接的方案：進行監管，並為未來所有的「華為和TikTok」樹立先例。

許多評論員認為，TikTok在美國受禁與Google、Facebook等美國互聯網產品在中國受禁的情況相似。的確，中國嚴厲的互聯網法規是很多外國科企難以踰越的門檻，藉着這條保護數據主權的嚴苛門檻，中國科企得以在「防火長城」內建立獨立的互聯網環境，令外國同類企業難以跨入內地市場。

把TikTok出售給微軟，只會將「技術籌碼」進一步集中在科技巨頭手中。（路透社）

美國封殺TikTok對考慮進入美國市場的中國公司的影響，可能與2010年Google退出中國事件對想進入中國市場的美國公司的影響相當。這當中固然有本質區別：Google是因不接受中國政府的「門檻」而自主退出中國市場，字節跳動完全遵照美國相關法規，卻依舊受到刁難。不過，這並非本文要點，在此要說的是，當美國官員愈來愈多抱着「你禁我、我禁你」的針鋒相對心態時，有一個受害者在很大程度上被遺忘了：互聯網本身。

強制收購 其實吃力不討好

上周四（8月6日），美國總統特朗普簽署行政命令，禁止美國個人和企業與TikTok、微信（WeChat）及其中國母公司字節跳動（ByteDance）、騰訊（Tencent）進行任何交易。雖然何謂「交易」有待45日後揭曉，行政命令也一定會因「自由市場」原則而面對法律挑戰，但它仍然可能會達至一個白宮能夠接受的結果：字節跳動將有很大機會向微軟出售TikTok在美國、加拿大、澳洲和新西蘭的業務。不過，這種做法即便對白宮而言也算不上一個好選項。

抖音海外版應用程式TikTok最近成為美國頭條新聞上最大的「國家安全」擔憂對象。（美聯社）

即使微軟能夠克服無比複雜的收購程序，將TikTok的美國（及加澳紐）業務與其中國及其他國家的業務完全脫離，這個過程費時甚久，且並不能解決所有數據安全問題。「微軟旗下的TikTok」仍然可以合法地將數據出售給第三方數據中介，最終難保數據流入中國。況且，即便美國能以某種方式確保這種情況不會發生在TikTok身上，那麼微信、阿里巴巴，或者下一個受美國市場歡迎的中國科技公司呢？難道每次都要找美國公司來收購它們？

美國政客就這個問題作出決定時，與其這般急功近利，更應該意識到字節跳動和其他中資公司的「問題」並不在於誰為控股方，而在於監管制度……

上文節錄自第226期《香港01》周報（2020年8月10日）《封殺和收購外的另一條路 「TikTok挑戰」實為難得良機》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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