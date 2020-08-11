上周一（8月3日），美國總統特朗普在白宮記者會上聲稱，抖音海外版應用程式TikTok必須在9月15日前售予美國買家，否則，TikTok將被強制關閉美國業務。基本上，特朗普政府沒有給TikTok母公司字節跳動（ByteDance）選擇餘地。一家公司與美國政府對抗，自然力不從心。字節跳動不得不嚥下這口氣，中國企業也須從中汲取教訓。 撰文︰任淼

事實上，美國監管機構自去年起已多次以數據安全、審查等理由，呼籲對TikTok進行調查，目的是「找出該程式從用戶及其設備收集個人資訊的證據」，但至今未能拿出實質證據。《華盛頓郵報》科技版專欄作家福勒（Geoffrey Fowler）在7月13日撰文表示，他曾聘請網上數據私隱機構Disconnect首席科技總監積遜（Patrick Jackson）進行調查，但發現TikTok收集的數據和Facebook收集的數據沒有任何不同。而且，從程式中「流出」的數據大部份進入了諸如亞馬遜網絡服務（AWS）所提供的雲端平台，而非任何位於中國的地址。

8月3日，特朗普指TikTok必須在9月15日前售予美國買家，否則將被強制關閉美國業務。（路透社）

高舉「國家安全」大旗

雖然事實擺在眼前，但只要美國政府對TikTok動了心思，高舉「危害國家安全」大旗，就會無往不利—美國安全部門善於利用「危害國家安全」這詞語，為某一個人、企業、組織或機構的行為「定罪」，具體做法是：先以用戶數據作為藉口，聲稱企業可能會威脅美國國家安全，隨後由國家安全部門進行調查，再在調查過程中高舉《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）和《愛國者法案》，制裁相關企業。

如今，特朗普政府將TikTok視為威脅國家安全的企業，尋求利用《IEEPA》賦予總統的權力來指控TikTok。以這種手段干預市場，美國政府相當有經驗。歷史上，美國採取該法案進行制裁的對象大多為對美國行業龍頭構成威脅的企業，且多數不具備反制能力。

美國總統特朗普發出行政命令，將禁止美國企業與TikTok母公司字節跳動交易。（路透社）

所以，特朗普能否強制拆售或封禁TikTok？答案是：能。那麼，TikTok能否抗辯？答案也是：能—但過程非常麻煩。

合併Musical.ly留下隱患

內地不少網民感到不忿，認為麻煩歸麻煩，但字節跳動不能認輸，必須跟美國政府打這場仗，拒絕出售，用美國法律與其博弈，要向華為學習，「全面開戰」。表面看來，這種可能性是存在的，但細看之下，美國政府的殺手鐧並不是表面上的封禁，關鍵「死結」在於2017年年底的一宗收購案—字節跳動收購美國音樂短視頻平台Musical.ly……

字節跳動在2017年收購美國音樂短視頻平台Musical.ly，並在隨後將其與TikTok合併。（網上圖片）

上文節錄自第226期《香港01》周報（2020年8月10日）《字節跳動遭「秋後算帳」 中國企業出海的「學費」》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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