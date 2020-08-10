上周四（8月6日）晚上，美國總統特朗普突然宣布簽署兩項行政命令，將於45天後封殺微信和TikTok這兩個由中國公司開發的應用程式。同日，美國證券交易委員會（SEC）和財政部官員表示，已敦促總統簽署命令，對2022年1月前在美國交易所上市、但未達美國審計要求的公司除牌。在特朗普極力推動下，一道針對中國企業的「鐵幕」正緩緩落下，首當其衝的是迫於美國政府壓力放棄美國業務的TikTok及其母公司字節跳動。

出售美國業務無疑對字節跳動的上市計劃帶來沉重打擊。字節跳動於2012年成立，加上最新入局的老虎基金（Tiger Global Management），公司估值達到1,000億美元。字節跳動成立八年已獲得八輪融資，無論從規模、市場佔有率或公司發展前景，都到了即將上市的關口。

出售美國業務無疑對字節跳動的上市計劃帶來沉重打擊。（路透社）

八輪融資 上市差「臨門一腳」

字節跳動的產品和服務已覆蓋全球150個國家和地區、75個語種，旗下應用程式在40多個國家和地區的應用商店居總榜前列。字節跳動的核心收入來自廣告，根據國海證券測算，字節跳動2020年的營業收入將達到2,000億元人民幣。數據顯示，TikTok在2019年營收1.769億美元，同比增長五倍，2020年僅在美國市場便預計有5億美元收入。更關鍵的是，TikTok已成為字節跳動連接海外市場、布局全球業務的關鍵一環，有了TikTok的全球流量池，字節跳動的增長空間便更有想像力。

目前，TikTok在海外市場已形成規模。市場研究機構Sensor Tower發表的數據顯示， TikTok在6月獲得逾8,700萬次下載，按年飆升52.7%，用戶總共消費了9,070萬美元，其中約11%來自海外市場，成為6月份全球非遊戲類應用程式下載量和營業收入的雙冠軍。

字節跳動創辦人張一鳴。（資料圖片／視覺中國）

事實上，迫於政治壓力，字節跳動赴美上市的可能性已愈來愈小，而無論是A股還是港股，都曾向張一鳴伸出橄欖枝。早在上交所科創板制度推出之後，內地監管部門就曾以「今日頭條」（字節跳動旗下在中國業務方面規模最大的子公司）為例，表示其雖不屬於傳統意義上的硬科技企業，但同樣具有很高的科技含量，是一個具備較強科技創新能力的智慧公司，也符合證監會規定的重點支援新一代資訊技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保及生物醫藥等高新技術產業和戰略性新興產業範疇。作為估值極高的互聯網「獨角獸」，字節跳動更是A股想要留住的明星企業。

上文節錄自第226期《香港01》周報（2020年8月10日）《科技鐵幕悄然落下 中概股回歸 港交所做好準備嗎？》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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