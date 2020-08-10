「將大量數據傳回中國」、「屏蔽新疆、香港抗議等敏感議題」、「宣傳和維持中國正面形象」—這些是近三年抖音海外版應用程式TikTok面對的指控，並隨着美國對TikTok的封殺達到高潮；另一邊廂，眼見TikTok在海外受挫和美國政府的橫蠻無理，內地輿論場上群情激昂，認為TikTok太軟弱，並將其成敗與「中國命運」捆綁……猜疑、宣洩和指摘無助解決問題，「瘋狂的」中美輿論場或許是時候降溫了。

美國有意將中美對抗往「冷戰」靠攏，中國則盡力避免這局面。於是，當前世界儼然一分為二，有一絲「共產主義對抗資本主義」之味道，但情況與過去又完全不同，這導致各國政府極力克制而民間情緒高漲的局面。就算中美雙方撕破臉至此，高層交流仍在持續，雙方都有一定程度的共識要「尋找共識」，但在民間輿論中，中美之爭已是「熱戰」，雙方必定水火不相容。在這種情況下，TikTok面臨中美雙方輿論的夾擊。美國戴着對中國的有色眼鏡，中國則以「戰狼」標準嚴格要求。

美國有意將中美對抗往「冷戰」靠攏，中國則盡力避免這局面。（資料圖片／路透社）

美往冷戰靠攏 中國避免升級

美國政府當然也監控民眾，也會從各種渠道獲取民眾數據，但「美國政府與中國政府，你願意被哪個監控」？這從來是意識形態混夾着利益計算，不是什麼數據安全問題。因此，問題又回到那個根本—「長期以來，主導地位源自美國」，不論是互聯網科技的主導，還是世界規則與價值觀的主導。美國全方面遏制中國，民間對中國的不安焦慮也不斷升溫。於是，未來中美關係很大一部份是看中國如何持續進步，並發展中美關係。

在這場TikTok風波中，不少網民更將TikTok與「中國命運」捆綁，認為TikTok今日若不戰而降、不作一點反擊，明日中國會對美國賠上更多，過去清朝割地賠款之歷史儼然再現。許多人更拿華為作例子，認為抖音太軟弱，不若華為有脊樑。 2019年5月，華為創始人任正非回應了美國對華為的封殺令：「美國政府做的事不是我們能左右的。但不能因為華為在技術領域領先，就採取針對企業的限制措施⋯⋯美國限制令只影響到華為的低端產品，但高端產品例如5G領域絕對不會受影響，別人兩三年肯定追不上華為。」

美國國務卿蓬佩奧上月在華盛頓國務院的記者會上發言，他身後的熒幕出現華為的標誌。（資料圖片／美聯社）

捆綁中國命運 無用兼且荒謬

然而，大眾必須明白，TikTok與華為的情況完全不同。抖音無核心技術，依賴的是演算法和大數據。它只是一個成功的「現象級」產品，但華為憑藉核心技術有硬氣本錢，抖音則以做一個「能掙錢並有影響力」的產品為目標。何況， TikTok若真的「玩完」，仍會有下一家中國企業成功崛起，中國不會因為單一企業之成敗而「結束」。

上周五（8月7日），字節跳動發表聲明，強調TikTok從未與中國政府共享數據，更表示若美國政府不能給予公正對待，將訴諸美國法院。此刻，內地民間除了支持TikTok在美國提出訴訟之外，沒有其他更好的方式。那些太過「戰狼」的言論，例如「你禁我、我也要禁你」，到頭來都是無用的。畢竟，面對強敵，唯有自強。而特朗普政府當前採取的是全面否認自己問題、矛頭對外的自戕，這永遠無助於解決自身問題。

上文節錄自第226期《香港01》周報（2020年8月10日）《抖音海外受挫 瘋狂的言論該降溫》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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