繼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）以「維護美國資產的安全」為由，於上周三（8月5日）宣布進一步加大「凈網」（Clean Network）行動後，美國總統特朗普再於翌日簽署兩項行政命令，宣布將在45天後禁止任何美國個人及企業與TikTok母公司字節跳動（ByteDance）進行交易，以及與騰訊（Tencent）進行和微信（WeChat）有關的交易。

與特朗普政府的咄咄逼人不同，自中美貿易戰開始至今，雖然從中興到華為再到抖音和微信，中資企業頻繁遭到美國政府以各種理由制裁，但中國官員對美資企業的歡迎姿態一直未變。

中國對美交往部門的關鍵官員們對美國企業一直都展現出足夠的開放姿態。圖為美國貿易代表萊特希澤（左）、國務院副總理劉鶴 （中）及美國財政部長姆欽。（資料圖片／美聯社）

中國未有制裁美企

中國對美交往部門的關鍵官員們對美國企業一直都展現出足夠的開放姿態。去年8月26日，兼任中美全面經濟對話中方牽頭人的中國國務院副總理劉鶴在重慶出席第二屆中國國際智能產業博覽會時表示，中國歡迎世界各國包括美國在內的企業在華投資和經營，將繼續創造良好的投資環境，保護產權，堅持在開放條件下推動智能產業發展。

中國國務委員兼外長王毅在上周三接受新華社訪問時表示，「中國將繼續堅定不移地走和平發展道路，堅定不移地奉行互利共贏的開放戰略。」公開資料顯示，除了在今年7月9日美國國務院批準6.2億美元的對台軍售愛國者3型（PAC-3）導彈後，中國外交部宣布對售台武器的主要承包商洛歇馬丁（Lockheed Martin）實施制裁外，中國政府在中美貿易戰爆發後未曾制裁美國企業，反而更一直宣稱將繼續開放，歡迎境外資金到中國投資。

中國國務委員兼外長王毅在上周三接受新華社訪問時表示，「中國將繼續堅定不移地走和平發展道路，堅定不移地奉行互利共贏的開放戰略。」（資料圖片／中國外交部官網）

早在2018年年底就有未經官方證實的消息稱，北京內部已定出針對華盛頓的「21字方針」—不對抗、不打冷戰、按步伐開放、國家核心利益不退讓。被稱為中國外交鐵娘子的傅瑩在今年6月一篇評價中美關係的文章中表示，「在中美關係螺旋下降的循環中，美國對華政策的調整其實在2018年底就差不多完成了180度的轉彎。」這一表述讓人聯想到此前傳聞的「21字方針」。中國近兩年的對美策略也從側面印證了這種傳聞。

上文節錄自第226期《香港01》周報（2020年8月10日）《美國政府痛下殺招 慎防打開「潘多拉盒子」》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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