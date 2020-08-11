上月底，台灣立法院爆出立委集體受賄案件，共六名前、現任立委疑似捲入SOGO百貨公司經營權之爭，並收受賄賂。金額自200萬至2,000萬元（新台幣，下同）不等，全數近4,000萬元。檢調部門經長年蒐證後展開大規模搜索，並向法院聲請將涉案立委羈押禁見。這宗弊案涉及層面極廣，創下台灣首次跨黨派立委遭羈押的紀錄。最終法院裁定前民進黨立委陳唐山、無黨籍立委趙正宇、時代力量卸任立委暨時任黨主席徐永明交保；國民黨立委陳超明、廖國棟、民進黨立委蘇震清羈押禁見。 撰文：黃奕霖

雖然藍、綠、黃三營皆有涉案，但民眾或已習慣國民黨與貪污、黑金等事件掛鈎，針對國民黨的反應及討論相對較少，國民黨黨主席江啟臣也表示，涉案立委一遭羈押就停權，絕不護短，「該怎麼辦就怎麼辦」，其餘國民黨黨員則聚焦向民進黨涉案立委蘇震清開炮。

進步外衣褪去 時代力量墮染缸

在此案形象崩塌、受傷最重的，無疑是向來訴諸「進步」與「高道德」的時代力量。根據網絡聲量統計，因受賄案造成的聲量起伏，最大的是時代力量，尤其在徐永明遭檢方聲押後，時代力量出現爆量的負面討論，民進黨的聲量雖有部份影響，但輿情訊號反而不強烈。

徐永明（左）涉貪，令時代力量大受打擊。（中央社）

期望愈大、失望自然也愈大，時代力量當初之所以能在台灣政壇嶄露頭角，無疑是源於年輕族群對藍綠惡鬥的厭倦、對政壇迂腐敗壞的厭惡，而時代力量給了不少年輕人一個想像，認為這個新興政黨是乾淨、清新、充滿理想的，不會與傳統政黨同流合污，而是跳脫政治利益，真正為公平正義發聲的政黨代表。

今日，時代力量顯然辜負了這些期待，不僅無法跳脫將台灣前途與「反中」掛鈎的循環，更拔不掉以「保衛台灣」擷取政治名聲的「魔戒」。醉心於政治利益的時代力量無法為公平正義發聲，在反中大旗面前亦無可避免地淪為「小綠」，很多人更是正大光明地往民進黨靠攏，甚或直接跳船離黨。這些人為何要離黨？難道比起時代力量，民進黨的理念與他們更相近嗎？當然不是，所有人都心知肚明，因為民進黨能給更多好處。

說到底，在利益面前，反不反中只是一塊遮羞布、一齣在支持者面前上演的好戲，下了台，如何在金錢與權力中分贓，才是政客們最在乎的事。

上文節錄自第226期《香港01》周報（2020年8月10日）《民選立委集體受賄 台灣政壇現形記》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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