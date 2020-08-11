【新冠肺炎】全民檢測刻不容緩　誰將「政治凌駕人命安全」？

香港第三波新冠肺炎疫情爆發逾月，特首林鄭月娥上周五（8月7日）終於宣布，在中央政府的緊急援助下，特區政府將於兩周後實施非強制的全民病毒檢測計劃；她又特別呼籲，疫情嚴峻、人命關天，希望外界不要動輒便以陰謀論肆意詆譭抹黑負責全民檢測的三間內地機構，亦冀市民不要被充斥偏見的誤導性言論所影響。

可惜，此前數天，不時有民主派區議員反對由內地機構為民檢測，不是夜郎自大地認為「香港自己搞得掂」，就是目中無人地批評內地醫療水平落後，甚至裝腔作勢地質疑基因數據將被送返內地—問題是，如果「香港自己搞得掂」，日均檢測量為何遲遲未達專家建議？就算內地醫療水平不及香港，但治療新冠肺炎何須「高超醫療」，而「檢測能力」又怎能夠與「醫療水平」直接掛鈎？至於「輸送數據」就更無稽，竟然可以在毫無根據的情況下胡亂指控，這和美國總統特朗普以「國家安全」為由打壓抖音海外版TikTok又有什麼分別？

撰文：羅嶼、黃雲娜