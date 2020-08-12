【新冠肺炎・深度】外傭宿舍無王管　免費檢測只是揚湯止沸？

新冠肺炎疫情持續反覆，近日更蔓延至外傭宿舍，先後出現兩名印傭確診。此前，政府延長外傭轉工期間的逗留時限，但入境處發放簽證需時，變相令大量外傭滯留在港，暫住於職業介紹所的宿舍，惟外傭宿舍環境擠迫，多名外傭共住一室。為免疫情增添變數，政府終於上周四晚（8月6日）宣布擴大檢測範圍至入住職業介紹所住宿設施的外傭，但除此以外，加快簽證及監管外傭宿舍亦是當務之急。

不少外傭在等待轉工期間，會暫住一所、甚至多所宿舍，並與數十名外傭共住，其後才進入社區、回到僱主住所，令公眾憂慮會埋下大規模的社區傳播鏈。而近日先後有六名外傭確診感染新冠肺炎，證明大眾並非多慮。最新一宗個案患者在7月期間先後在兩個家庭工作，期間曾入住外傭宿舍，到新僱主家時感身體不適，及後確診。而另外五名確診外傭，全曾入住同一所外傭宿舍，看來已釀成大規模的社區傳播鏈。

1名確診印傭於7月底曾入住兩間外傭宿舍，包括位於銅鑼灣的傭譽僱傭中心。（資料圖片／張嘉敏攝）

事實上，外傭宿舍出現感染個案，早在3月底便埋下伏線。當時政府因應外傭所在國疫情惡化，推出一系列措施，包括延長外傭合約有效期限，和彈性考慮外傭以訪客身份延長在香港逗留的申請，並將期限延長最多一個月，以便他們在港尋找新僱主。然而，這項「便利」措施，並未考慮外傭轉工及等候政府審批工作簽證所需的時間。申請數目急升，入境處亦未有加快審批，現時外傭宿舍大約有7,000名外傭滯留。《香港01》曾就外傭簽證審批程序向入境處查詢，對方強調只要交齊轉換僱主的全部文件，可最快在兩星期完成審批。惟據香港僱傭代理協會主席張結民在電台節目中表示，現時一般等候新工作簽證需時逾月，大量「無處可去」的外傭只能夠寄宿於外傭宿舍，增加潛在的群聚風險。但在這兩星期間，外傭已能在宿舍大廈接觸多人，形成隱形傳播鏈的風險大增。政府應加快審批速度，縮短外傭的群聚時間。

宿舍自出自入 無人監管

在疫情下，外傭宿舍需要接待的人數倍增，宿位更供不應求。按入境處所提供的數字，單單在今年4至7月每月外傭以訪客身份延長逗留期限的申請，就已經由年初的約660宗大幅上升至3,200宗。外傭宿舍要應付如此大量的滯留人口，難以確保宿友間維持適當的社交距離，並做足防疫措施。張結民指出，有部份外傭宿舍在300呎的空間內，容納了20多名外傭，即每人平均居住面積只有15平方呎以下。而外傭在等候期間，同住者多是來自本港的不同地區，而人員亦會隨應聘而更替，患疫風險異常之高。

有部份外傭宿舍在300呎的空間內，容納了20多名外傭，即每人平均居住面積只有15平方呎以下。（資料圖片／黃詠榆攝）

外傭宿舍缺乏防疫監管亦是其中關鍵。香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭在電台節目表示，宿舍的防疫措施嚴謹程度取決於公司本身，但部分宿舍地方狹窄，外傭需要共用洗手間和一同進食；亦有宿舍沒有規管外傭外出。比如其中一名感染印傭曾居住於安盛僱傭公司在上環建安商業大廈的宿舍，保安員透露即使在疫情期間，每逢假日都有多名外傭進出，亦未見有人阻止他們進出。

外傭宿舍環境狹隘、衞生欠佳，而且沒有法例直接監管，較為相關的法規為《旅館業條例》或《牀位寓所條例》，如後者訂明在任何居住單位內有12個或以上根據租用協議出租的單人床位，須申領牌照，但如何處理外傭中途宿舍這個類別？現時法規卻無從稽考，亦沒有任何指引，執法機構亦只作有限度的巡查，沒有認真處理衍生良久的問題。

7月，政府收緊外傭家居檢疫的安排，要求必須在酒店檢疫，卻仍未見相關支援措施。（資料圖片／梁鵬威攝）

不切斷潛在傳播鏈 檢測仍是揚湯止沸

除了欠缺監管宿舍外，政府對於外傭檢測亦是後知後覺。外傭作為需要頻繁進出社區的高風險勞工群體，政府和僱主理應有責任為其做核酸檢疫，以免釀成社區爆發。縱使部份僱主願意支付檢測費用，但奈何沒有獨立房和洗手間供外傭使用，而酒店亦「一房難求」，勞工及福利局長羅致光卻在3月表示，為外傭提供檢疫地點是僱主和中介公司的責任。及至7月，政府收緊了外傭家居檢疫的安排，要求必須在酒店檢疫，卻仍未見相關支援措施。直至社區出現兩名印傭確診新冠肺炎，政府才委託檢測承辦商為入住宿舍的外傭提供一次過免費檢測服務。事實上，待機構收取深喉唾液樣本，並公布檢測結果，病毒可能早已經由外傭的群聚習慣而散落在不同地區當中。

外傭亦是本港重要的勞動力之一，但官員對外傭權益及工作的輕視卻在疫情下表露無遺，政府如果不從根本上切斷外傭的潛在傳播鏈如加快簽證程序及監管外傭宿舍，即使檢測亦會為社區留下一大疾患。

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