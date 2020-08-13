新冠肺炎疫情肆虐全球，影響層面已不局限在公共衞生方面，對經濟社會民生亦構成嚴重影響，尤其大大窒礙了莘莘學子接受教育與成長之路。聯合國教科文組織（UNESCO）資料顯示，疫情下絕大多數政府都停課抗疫，在4月初最高峰時，全球有近200個國家全國停課，近16億學生受影響，佔全球學生人數逾九成。隨着疫情轉趨緩和，不少地方都重啟經濟及復課，但截至8月初，全球依然有逾10億學生需停課（見圖），佔總數六成之多。 在家上課、遙距學習，乃是停課不停學的一條出路。不過，相對傳統安坐課室面對面授課，網上學習的效能終究要打個折扣，先進國家如是，落後國家更不消說。

（香港01製圖）

網上學習效能大打折扣

美國最大教育測評機構美國西北測評協會（NWEA）在4月發表的報告中直言，停課將嚴重影響學生的能力和成績。報告指出，有三大現象普遍存在於各個季節性學習研究中：一，學生的學習能力和成績在暑期後會下降，出現「學習流失」（learning loss）的情況；二，數學的「學習流失」較閱讀能力嚴重；三，愈高年級的學生流失比例愈大。

巴西疫情持續嚴峻，學校復課無期。（美聯社）

專門從事行為及社科研究的機構美國研究所（American Institutes for Research，AIR）7月底亦發表最新報告，在初步收集到近500個美國校網的回應資料反映，初小學生在疫情下每日平均只花費2.2小時在指定的遙距學習上，有四分之一人更少於1小時，高小、初中和高中生的時數雖見增加，但即使是時數最長的高中學生，平均亦僅花3.9小時，遠遠低於日常課堂最少的6小時。

較早前，獲美國教育局資助並接受企業和私人捐款的研究機構Center on Reinventing Public Education（CRPE）在調查過全美477所學校後發現，絕大多數遙距學習課程基本上「無王管」─雖有多達85%的學校提供了網上教學資源，如網上派發教材與功課等，但僅約三分之一預期教師會與學生互動及跟進相關課程內容。CRPE強調，以上數據不等於說教師全無作為、學生全無得着，惟缺乏監管與評估的做法始終未如理想，批評教育不應淪為「聽天由命」（leaving learning to chance）。

學校關門導致遙距教學的需求上升。圖為泰國曼谷一名女童收看政府提供的電視廣播教學。（路透社）

窮人、女生受害最大

利比里亞教育部長Ansu Sonii不諱言說，當地少於20%學童有聆聽電台的公開講課。非牟利智庫全球發展中心（Center for Global Development，CGD）研究顯示，在全非洲5億兒童裏，僅約100萬人可使用遙距學習，比率低至只有0.2%。2018年撒哈拉以南非洲的4G覆蓋率只有34%，當地人要享用1GB數據用量平均須花費月入的6.8%。

過去二十年間，受惠入學人口大幅增加，全球童工數目大減40%，惟一場疫症卻令情況逆轉。救助兒童會預計，疫情過後恐有多達1,000萬名兒童無法重返校園。綜上可見，疫情不單直接威脅兒童的生命安全，還將大大窒礙他們往後的發展，發達國或貧窮國皆難倖免。遙距學習或許是未來教育所向，卻非當下的最佳解決方案。

繼續閱讀：【新冠肺炎．停課】兒童不是高危族群？ 復課須考慮的重要事項

上文節錄自第226期《香港01》周報（2020年8月10日）《疫情持續下 如何迎接「教育新常態」》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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