一眾關注教育的機構都提醒各界要多加關注學童教育問題，當中不少建議應在安全範圍內積極推動學校復課。UNESCO在4月發表了一份有關復課框架的文件，直言目前無足夠數據量度停課下的疫症傳播風險，惟措施對兒童安全、福祉及學習的副作用一直有充足佐證，並對經濟和社會構成極之深遠的影響，包括加劇貧富差距、損害身心健康、降低社會凝聚力等。

承接上文：【新冠肺炎．停課】疫情持續下 如何迎接「教育新常態」

救助兒童會也提出疫下「四大支柱」，其中第一條是降低兒童染疫率及死亡率、確保他們身心健康；第二條就是幫助兒童學習及重返校園。最近，英國政府便撥款3.5億英鎊，供學校聘請畢業生之類為學童補習；荷蘭也撥出逾2.4億歐元，讓實習教師輔助學童；美國紐約市亦為10萬名學生提供暑期網上課程，數字是往年兩倍。分析認為，以上舉措有望一箭雙鵰，紓緩「畢業變失業」的勞工市場壓力。

愈來愈多研究及資料皆不約而同指出一點，就是兒童的疫下風險相對可控。（資料圖片）

兒童不高危？不必停課？

話說回來，歸根究柢，學校是否真有必要停課？為了保障學生不被新冠肺炎病毒感染，關閉學校是否必須之舉？譬如北歐的瑞典，疫情期間便一直打開校門，供15歲或以下學生上課。

愈來愈多研究及資料皆不約而同指出一點，就是兒童的疫下風險相對可控。美國3月的統計反映，18歲以下兒童雖佔人口比例的22%，但確診比率只佔1.7%，而在確診者中亦僅約10%出現病徵，少於2%需要進入深切治療部。英國6月底一份報告亦指出，10歲以下兒童的染疫死亡率僅為70至79歲長者的千分之一，病徵亦較輕微，絕大多數甚至沒有病徵。

雖然，以色列和南非一度出現學校爆發，但這似乎屬於個別國家的個別事件，不代表學校及學生特別高危。美國佛羅里達州最新有至少30% 8歲以下學童接受檢測時確診，相信也是由於當地疫情大爆發所致。環顧世界其他眾多地方的經驗，兒童很大程度屬於低危群組。

本港中小學曾於6月復課。有學校在學生座位加裝透明膠板，阻隔飛沫。（資料圖片／黃舒慧攝）

疫情發展至今，世人愈來愈了解此新型病毒，故可採取更具針對性的措施。因此，在確保學生佩戴口罩、保持安全社交距離等基礎上，各地已陸續復課。如文首述，較諸此前的停課高峰期，目前仍受停課影響的學童已大大減少；預料暑假後新學年開始，全球復課人數將進一步增加。

上文節錄自第226期《香港01》周報（2020年8月10日）《疫情持續下 如何迎接「教育新常態」》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報，各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。

226期《01周報》精選內容：

【封面故事】白宮封殺TikTok微信 中美博弈再激起網絡巨浪

【深度分析】立法會「真空期」方案的優與劣

與馮檢基對話——97臨立會對泛民的啟示

假如司徒華在世 會被抗爭派牽着鼻子「總辭」嗎？

【科技．未來】遏制科技巨擘 反壟斷攻防戰

【BNO】二十多年焦慮並未遠去 英國人怎樣看港人居英權新政