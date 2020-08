能力愈大、責任愈大。美國作為獨步天下的國家,其政治、經濟和軍事影響不但可鞏固冷戰後確立的領導地位,其「不可或缺」的地位更可重塑一國以至全球的政治、經濟秩序,並按照自身的理念追逐利益。面對這無邊無際的影響力,有些國家會視其為世界警察的安全保證;但有些國家則會認為華府的外交政策乃是強加自身意願到他國的霸凌和單邊主義。不過,上述兩極的觀點亦非客觀的判斷。誠如《以善意鋪成的地獄》(The Hell of Good Intentions: America's Foreign Policy Elite and the Decline of U.S. Primacy)一書的作者史蒂芬.華特(Stephen M. Walt),以其書名來形容美國在後冷戰時期糟糕的外交政策,較公允的描述應是「弄巧反拙」,即華府抱着良好意願,卻四處犯下無心之過。