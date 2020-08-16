《我要跳入U》（Work It）是一齣校園歌舞片，顧名思義，明買明賣，戲裏自然不乏青春成長及載歌載舞等元素。喜歡此類型故事的觀眾都會被大量青春舞蹈環節吸引，看得血脈沸騰，甚而返老還童。可是，本片始終服膺大家看慣看熟的競技類型，由人設到劇情的起承轉合，都不過是舊瓶新酒。

本片的個人街舞battle及團體群舞比賽等，配合電影運鏡和服飾、舞台效果等襯托，予人目不暇給。（《我要跳入U》劇照）

青春電影是長青片種，箇中幾個不可或缺元素，本片都一一包攬。同學死黨的友情、兩小無猜的愛情，以至反叛期的親情，固然必不可少；更重要的，乃是從失敗中學習的成長，這體現在跳舞上，更包括上述種種待人接物層面。值得一提的是，對於青春的演繹，這齣作品固然承襲Netflix串流平台的左傾作風，電影亦用上大量黑人演員，儘管主角是白人—然而，考慮到黑人往往有跳舞天份、節拍感強，歌舞片由黑人主導，也合理之至。

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所謂「我要跳入U」，所指是主角Quinn（Sabrina Carpenter飾）本身是一位品學兼優的乖乖女，惟大學面試卻要求她有「跳出框框」的課外成績，就連做義工、拉大提琴等都不足夠。所以，Quinn聯同校內舞蹈界第二交椅的閨蜜Jasmine（Liza Koshy飾），找來州內最出色但因傷患無法跳舞的Jake（Jordan Fisher飾），大家一起成立一支跳舞團隊，冀擊敗一直看扁Quinn和Jasmine的校內第一舞王Julliard（Keiynan Lonsdale飾），並在跳舞比賽摘冠，順利「跳入U」。

可見，本片戲軌非常典型，講述主角等人如何一邊成長一邊排除萬難，將敵人打敗，繼而實現所想。對看慣日漫的港人來說，這好比《男兒當入樽》、《足球小將》等競技類漫畫，同類作品可謂多如繁星，都是強調「友情、努力、勝利」…

上文節錄自第227期《香港01》周報（2020年8月17日）《《我要跳入U》歌舞競技片：探討跳舞真諦》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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