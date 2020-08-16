內地戲院自1月起因應新冠疫情關閉，歷經大半年，終於在千呼萬喚中部份重開試水，首批投放的20多部電影，大部份為精選舊片重映，其中，去年12月陳思誠監製、柯汶利導演的作品《誤殺》，萬花叢中仍殺出一條血路，成為首周綜合票房三甲中唯一的國產片（另兩部為荷里活片《怪醫D老篤》及《喋血戰士》），同時，這部電影已登錄各大視頻網站，港人疫下賦閒在家，也可一睹其叫好叫座的原因。 撰文︰齊因

《誤殺》（圖）翻拍自印度電影《誤殺瞞天記》，故事搬到治安混亂、漫天灰塵的「賽國」。（《誤殺》劇照）

馬來西亞華人導演、85後新人柯汶利名不見經傳，卻接連與陳思誠合作，執導《唐人街探案》網劇與《誤殺》，是其得力左膀右臂。至於演而優則導的陳思誠，本身是偵探推理題材的忠實粉絲，也帶有濃烈的個人風格。他自2015年開啟的唐人街探案系列，糅合犯罪、搞笑與探案元素，無論是福爾摩斯式的美式物證推理，還是以島田莊司為代表的日本新本格派，都在其情節中有迹可循，外行看熱鬧，內行看門道，陳思誠不僅帶領探案主題由小眾愛好走向商業主流，更實現將中國土壤與國際風格的融合，誇張些說，就像荷里活業內雜誌《荷里活報道》（The Hollywood Reporter）對《唐人街探案2》的讚賞：引領中國喜劇推理電影新時代。

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《誤殺》翻拍自2015年的印度電影《誤殺瞞天記》，有高質量的劇本珠玉在先，顯然是一條捷徑。導演將故事搬遷到治安混亂、漫天灰塵的「賽國」，為正邪之間，小人物與官宦貴族的博弈奠定了昏黃的基調…

上文節錄自第227期《香港01》周報（2020年8月17日）《《誤殺》中國式探案 羔羊的復仇》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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