黎智英涉國安法被捕　警方依法，何以「有理說不清」？

周報
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壹傳媒創辦人黎智英等10人上周一（8月10日）遭警方以涉嫌違反《港區國安法》及串謀欺詐等罪名拘捕。期間警方出動近200名警員封鎖及搜查《蘋果日報》所在的壹傳媒大樓近八小時，帶走25箱證物。事件引起社會關注，有組織和媒體直指特區政府「打壓新聞自由」，甚至帶動市民以「買股票、買報紙」等作聲援，一度令壹傳媒股價暴漲25倍。

被捕人士目前獲准保釋，但社會疑慮未消，當中的真假議題亦未釐清—是次拘捕行動，究竟是針對黎智英等人在《港區國安法》生效後仍涉嫌勾結外國勢力而危害國家安全的行為，還是「打壓新聞自由」？在香港亟待重新出發的當下，當局更須慎重處理，做好與市民的溝通工作。

壹傳媒創辦人黎智英等10人上周一（8月10日）遭警方以涉嫌違反《港區國安法》及串謀欺詐等罪名拘捕。（資料圖片／羅君豪攝）

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上文節錄自第227期《香港01》周報（2020年8月17日）《黎智英涉國安法被捕　警方依法，何以「有理說不清」？》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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