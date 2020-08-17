「今天上午，世界上第一次有國家登記對抗新冠肺炎的疫苗。」俄羅斯總統普京於上周二（8月11日）在電視視像會議上說。如今，俄國研製的一種新冠肺炎疫苗已獲得俄羅斯政府的監管批准，使俄國在這個各國「兵家必爭」的項目上「領先」世界。

俄羅斯政府官員表示，在本月底或9月初將本着自願的原則為醫務人員接種疫苗，之後再擴展到教師群體，普通民眾的大規模疫苗接種計劃則預計在今年10月開始。

幾乎在上周同一時間，俄羅斯確診新冠肺炎病例總數突破90萬大關，居世界第四位。如果俄國的疫苗果真安全、有效，且能廣泛應用，在疫苗開發上看似領先的俄國有可能脫離疫情排行榜的前列位置。

7月15日，俄羅斯國防局公開照片顯示，醫療人員正為參與新冠疫苗試驗的人士作抽血檢查。（美聯社）

據路透社報道，這一組被稱為「衛星V」（Sputnik V）的疫苗於6月18日開始臨床試驗，包括38名志願者，所有參與者都產生了免疫力，第一組在7月15日出院，第二組在7月20日出院。雖然這看起來並沒有領先中、美、英等國的候選疫苗，但「俄羅斯直接投資基金」（RDIF）已將俄國疫苗首獲批准使用稱為「衛星時刻」（Sputnik moment），意指俄羅斯在1957年蘇聯時期以「Sputnik」（俄語意為同行者）命名的首顆人造衛星發射成功，在早期太空競賽中取得勝利，認為這一事件標誌着俄羅斯在科技領域的大國地位與當年不相上下。

普京和俄羅斯衞生官員都表示疫苗十分安全，普京甚至聲稱他其中一位女兒曾作為志願者接種過疫苗。在視像會議中，普京對一眾部長說：「我知道疫苗有效，會形成免疫力，我再說一遍，它已經通過所有必要的檢查」。

新冠疫苗開發已成為各國的政治競賽。（美聯社）

試驗未足惹爭議

俄國政府監管部門的批准，為俄羅斯人大規模接種「衛星V」疫苗開闢了道路。然而，國外的專家們卻表示擔憂，認為現在判斷這種疫苗是否有效或會否有危險仍為時過早。他們最擔心的是，該疫苗只經過不足兩個月的人體試驗，臨床試驗的結果還沒有出來。

俄羅斯疫苗目前處於什麼階段呢？…

上文節錄自第227期《香港01》周報（2020年8月17日）《俄羅斯疫苗搶先跑出 科學與政治密不可分》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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