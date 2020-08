新冠肺炎(COVID-19)疫情席捲全球,截至上周六(8月15日),全球已有逾220個國家和地區出現確診病例,確診人數突破2,132萬人,死亡人數逾76萬人。所有國家都在問:新冠病毒究竟從何而來?作為最先拉開人類與疫情大戰序幕的中國,成了嫌疑最大的國家;疫情「震中」武漢市的一間病毒研究所,更被很多人視為新冠病毒之源。相關爭論持續至今,令中國承受巨大的國際政治壓力與輿論壓力。

8月7日,武漢病毒研究所首次接受境外新聞機構實地察看和採訪。不過,當前距離中國確診本土首宗新冠病毒感染者已過九個月,作為全球輿情風暴中心的武漢病毒研究所此時才對外回應,是否為時已晚?

8月7日,美國全國廣播公司在武漢病毒研究所訪問了約五個小時。(網上圖片)

成立於1956年的武漢病毒研究所全稱為中國科學院武漢病毒研究所,是中國政府成立的首批此類實驗室之一,也是中國目前唯一的P4生物安全實驗室所在地。根據傳染病原的傳染性和危害性,國際上將生物安全實驗室分為P1、P2、P3和P4四個生物安全等級。所謂的P4實驗室,是目前人類所擁有生物安全等級最高的實驗室,被譽為病毒學研究領域的「航空母艦」。武漢病毒研究所據稱能夠處理世界上最致命的病毒,是專業從事病毒學基礎研究及相關技術創新的綜合性研究機構。這也是該所此次被捲入傳聞漩渦的最核心原因。

研究所人員向外媒澄清

美國全國廣播公司(NBC)在武漢病毒研究所訪問了約五個小時,參觀該研究所內的P4實驗室,並分別專訪了研究所所長王延軼和中國科學院武漢分院院長袁志明約50分鐘。

NBC在上周一(8月10日)發表了一篇題為《探訪對尋找冠狀病毒起源至關重要的中國實驗室》(Inside the Chinese lab central to the search for the coronavirus' origin)的報道,內含一段展示了研究所內部場景的短片,在內地媒體輿論中得到積極回應,被認為立場客觀、內容全面。例如,該報道稱「武漢研究所及其科學家已成為激烈的猜測和陰謀論的焦點,其中有些是源自白宮」,並引用了紐約一家致力於研究和預防流行病的非牟利組織「生態健康聯盟」(EcoHealth Alliance)主席達薩克(Peter Daszak)的話稱,「在我看來,他們如此迅速地公布病毒序列的事實,說明並沒有試圖掩蓋什麼」,「說病毒從實驗室洩漏毫無證據」。

P4實驗室是目前人類所擁有生物安全等級最高的實驗室,被譽為病毒學研究領域的「航空母艦」。圖為2017年2月23日,研究員石正麗與同事在中國科學院武漢病毒研究所中工作。(美聯社)

王延軼與袁志明的說法在報道中得以大篇幅呈現。王延軼表示,「不幸的是,我們已被指定為該病毒起源的替罪羊。在進行研究和相關工作以對抗病毒的同時遭到無端或惡意的指控,任何人都不可避免地會感到非常生氣或被誤解。」袁志明則說,「我曾多次強調,我們是在(去年)12月30日才接觸到從醫院送來的疑似SARS或不明原因肺炎的樣本。在那之前,我們沒有遇到過新型冠狀病毒,而沒有這種病毒,就不可能從實驗室中洩漏出來。」

NBC播出的武漢病毒研究所採訪影片截圖。(網上截圖)

值得一提的是,在武漢研究所陷入全球輿情風暴後不久,所長王延軼也在內地輿論場中受到爭議。出生於1981年的王延軼在2018年獲委任中科院武漢病毒研究所所長之職,掌管中國唯一的P4實驗室,當時年僅37歲。坊間不少聲音質疑她資歷未必足夠,甚至有猜測其中可能牽扯學術腐敗。

今年5月下旬,央視旗下的環球電視網(CGTN)曾專訪過王延軼,後者否認了「新冠病毒源自武漢病毒研究所」的說法。不過,此時距離中國首宗確診已過半年之久。在這段時間裏,儘管一些西方政客和媒體拿不出實質證據,依然頻頻宣揚中國是新冠病毒源頭的論調,並將其稱為「中國病毒」、「武漢病毒」…

