香港人幸福嗎？此問題並不易答，原因是「幸福」為何，似乎言人人殊，難下一個普世客觀的定義。一般來說，要論證一個地方的民眾是否幸福，衡量其經濟狀況相信為最主流的方法。本地生產總值GDP（Gross Domestic Product）─一個量度某地該年的總產出（亦可理解為總收入、支出）價值的數字，代表了某地於特定時間內的經濟增長。不少人相信，更好的經濟自然為民眾帶來更大的幸福，兩者關係似乎不證自明。 但GDP甚或經濟增長本身就可代表幸福嗎？香港的經濟增長數字亮麗不用多說，世界銀行數據顯示，本港2019年的GDP達2.86億港元，以人均GDP計算更達38萬港元，領先不少歐美先進國家之餘，於亞洲更只次於澳門及新加坡。但即使如此，從直覺上我們卻不得不懷疑，到底港人是否因而相當「幸福」。諸如本港貧富懸殊嚴重、房屋困境水深火熱，這些問題GDP都未能反映出來，更證明了我們仍離幸福很遠。

不少政府把追求GDP增長奉為圭臬，《金融時報》主編凌大為（David Pilling）筆下的《你的幸福不是這個指數》一書（The Growth Delusion: Why Economists are Getting It Wrong and What We Can Do about It）則對此迷思作出強而有力的批判。但與其說此書宗旨為將GDP此工具批判得體無完膚，作者更希望釐清GDP所能與所不能，藉此道破盲目追求經濟成長的問題。

若人類活動以金錢衡量，簡化成一個數字，難以反映意義、價值等重要、而難以量化的東西。（資料圖片）

GDP看到增長 卻看不到分配

主流觀念吹捧經濟成長，認為社會財富增加自然為增加公眾福祉提供基礎，卻無視數字無法反映財富分配的本質，幸福與經濟增長之間的關係自然更形薄弱。身處香港，我們不難感到即使經濟數據如何出色，我們的生活似乎沒想像般幸福。據政府統計處數字，本港2016年的GDP為2.49萬億元，較2010年的1.5萬億元增加逾六成半，惟其間的貧富懸殊情況反而明顯惡化，2016年的堅尼系數（Gini coefficient）為0.539，較十年前上升0.006，為四十五年來的新高；同時，全港最富裕10%住戶的每月入息中位數為最貧窮10%的43.9倍，較十年前的33.9倍大幅擴大，可見社會上只有小撮人能真正受惠於經濟增長。

到底經濟增長只是改善人民福祉的手段，抑或已變成目的本身？（資料圖片／歐嘉樂攝）

更甚者，期間家庭住戶月入中位數只由17,100元上升至24,890元，增長只有約46％，如同以2016年市價計算，其實質增長率更只有6％，表示十年來大眾的購買力幾乎毫無改善，更清楚揭示GDP縱使大增，其分配亦非必定雨露均霑。更不用說，本港物價騰貴，尤其在被扭曲的房地產市場下，住屋開支成為沉重負擔，如2006年的私人住宅售價指數為92.7，十年後卻暴升至267.1，租金指數同期亦由91.6飛漲至168.2。住屋成本以幾何方式上升，惟同期普羅大眾的實質收入卻幾乎無變，更突顯經濟成長與大眾福祉不甚相關。

本港物價騰貴，尤其在被扭曲的房地產市場下，住屋開支成為沉重負擔。（資料圖片／高仲明攝）

誠然，經濟成長未必帶來幸福，但始終為提升社會福祉的必要條件，至少在不少發展中國家（如印度、中國）的歷史上，即便製造了嚴重的不平等，經濟成長的確提升了國家的物質條件，不論在滅貧、人均壽命及識字率等重要指標上均有顯著改善。但關鍵的是，到底經濟增長只是改善人民福祉的手段，抑或已變成目的本身？……

凌大為（David Pilling）著作《你的幸福不是這個指數》。（資料圖片）

《你的幸福不是這個指數》 副題：透視經濟成長數據的迷思 作者：凌大為（David Pilling） 譯者：吳國卿 出版社：聯經出版（台北） 出版日期：2019年7月

上文節錄自第227期《香港01》周報（2020年8月17日）《《你的幸福不是這個指數》GDP沒告訴你關於幸福的事》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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