【抗疫基金・深度】新加坡派錢保就業　香港企業錢照收人照炒？

新冠肺炎肆虐，衝擊全球經濟。各國政府紛紛推出救市措施，以挽救經濟衰退。在香港，政府先後推出兩輪「防疫抗疫基金」，不過當中「保就業計劃」計劃被批評漏洞百出，只支援僱主而非保障僱員。港府今日（8月18日）下午公布第二期保就業計劃的內容，外界普遍關注它將如何修補計劃漏洞。新加坡同樣因疫情爆發而經濟低迷，遂推出多項救市救企業的措施，亦有與香港「保就業計劃」類近的「僱傭補貼計劃」（Jobs Support Scheme），但有別於香港的是，新加坡計劃人人叫好，甚至有企業主動提出交還津貼。

在「防疫抗疫基金」，港府除了為經濟損失較嚴重的行業如建造業及餐飲業提供額外補貼，亦設立「保就業計劃」，但社會不少聲音指僱主袋袋平安，而僱員卻得不到應有的援助。在「保就業計劃」中，每所企業不論行業，只要願意承諾領取津貼期間，其總僱員人數不少於今年三月時的數目，便可成功得到政府資助一半薪金支出，以每位員工9,000元為上限。計劃首輪派發達432億元的工資補貼，卻被質疑是浪費公帑，如有二百多間申報僱員人數為零的公司獲得資助；計劃亦被視為保障僱主，而非讓一眾打工仔避免被裁——有企業要求僱員放無限期無薪假、逼僱員辭職、用更低廉的薪金重新聘請新員工以節省開支等等。第二輪「保就業」計劃內容將於月內公布，應該如何完善計劃以堵塞漏洞？新加坡的僱傭補貼計劃執行及設計，何以值得香港參考？

8月18日，港府公布第二期保就業計劃的內容，外界普遍關注它將如何修補計劃漏洞。（鄭子峰攝）

一、靠公積金紀錄決定資助多寡

新加坡於四月初推出僱傭補貼計劃，資助僱主向僱員發放薪金。因為新加坡四月外勞宿舍疫情大爆發，故實施「斷路器*」（circuit breaker）的防疫措施，首筆資助「人人有份」，每家企業不論行業，均可得到政府資助員工75%薪金。

*注︰「斷路器」期（circuit breaker period）：新加坡多個外勞宿舍先後出現大規模的群組感染，當地政府宣布由4月7日至5月4日，關閉提供非必要服務的商店丶落實在家工作丶禁止私人與公共場所聚會及關閉學校和教育中心，為期一個月。

其後政府按行業受疫情的影響程度，以25%至75%不等的資助比率分配資源。在此過程中，新加坡企業不需申請參與計劃，政府自行以公積金戶口紀錄計算補貼金額，而非依賴企業所申報的僱員資料。因為公積金詳細紀錄每名僱員及僱主的資料，故僱主難以虛報資料以得到更高的資助額，也不能裁走高薪職員，再重新以低薪聘請員工去充數。

反觀香港保就業計劃，由公司主動申請及主動填報資料，結果疑出現虛報、騙取資助的情況。《有線新聞》早前揭發，不少成功申請「保就業計劃」的「0人公司」地址或門牌錯誤，其中一間共獲近8萬元，記者上門向曾申請兩次資助的公司求證時發現地址有錯；而另一間已結業半年的公司，依然獲得18萬元的資助，涉嫌造假。

新加坡於四月初推出僱傭補貼計劃，資助僱主向僱員發放薪金。（Getty Images）

二、按上期僱員數目再發補貼

新加坡的僱傭補貼計劃分三期，首期補貼於四月發出，即是不論行業，僱主可獲75%員工薪金的補貼，以去年10月至12月的公積金紀錄薪金為準。而第二及第三期的資助則在七月及十月發出，這兩期資助與首期的計算方法不同：政府會以企業今年4月及5月的薪金支付紀錄，及去年10月紀錄作比較，如果僱主於取得上一期的津貼後裁員、要求員工放無薪金或減薪，第二期資助的補貼會因而減少，這確保只有持續保持相同的員工數目及支付相同薪酬的企業才能得到最多津貼，如僱主要求員工放無薪假丶減薪或裁員，資助也會減少。

新加坡的僱傭補貼計劃分三期，首期補貼於四月發出，即是不論行業，僱主可獲75%員工薪金的補貼。（美聯社）

三、罰則重

在香港，如果企業在資助期的受薪僱員人數少於申請資助時的月份，按公司規模及僱員減幅被罰款，最高達政府資助的八成。故此，不少人質疑「保就業計劃」罰則相對較輕，對僱主並無阻嚇力。相對新加坡，由於資助額全憑公積金紀錄，如僱主為「假」員工虛報公積金等，違者可被判最高十年監禁及額外罰款。

有趣的是，由於新加坡的僱傭補貼計劃是按公積金系統紀錄自動計算並分發企業可獲津貼，這種設定假設每個企業均需要政府資助，然而，五月時新加坡財政部表示，有32家企業主動提出交還津貼，另有29家企業於收到第一筆現金津貼後，因應企業情況決定不再領取之後的援助金。相對香港，情況則截然不同，不少過去被指利潤豐厚的公司在今次保就業計劃所得到的資助金額以億元計。每所企業所面對的財政處境不能同日而語，但政府如何公平、有效地去分配資源，這些決定卻在政府掌握之中。

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