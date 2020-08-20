不斷攀升的感染數字、不斷冒升的死亡人數；臉上的笑容已被口罩遮擋，僅剩下緊蹙的眉頭；街上出現愈來愈多空置商舖，優雅的食肆堆疊着桌椅；疫情下最受重創的行業是餐飲業、航空業、旅遊業？抑或時裝業、鐘錶業、珠寶業？且看全球受衝擊的行業，人們如何重新出發，在危機中尋找機遇。 撰文︰曹民偉

奢侈行業光環不再

英國時裝設計師納塔麗．科爾曼（Natali Coleman）原本是不問家事的設計師，疫情下時裝業陷於停滯，搖身一變成為天天留在家中的家庭主婦。保母離開後，她就負起照顧兩個孩子和準備三餐的職責，平日焗製麵包與煮家常菜，為愛爾蘭國立藝術設計學院的學生網上授課。「這些日子我做了好多麵包，不停做飯和發表博客文章才能讓我感到心智健全。」

管理諮詢公司麥肯錫（McKinsey & Company）於7月指出，全球超過三分之一的時尚企業將無法熬過疫情難關，許多獨立與小型企業及其員工無法獲得政府資助，最終將被迫結業或轉行。

港府推出「保就業」資助計劃，但不少奢侈品牌卻未有申請。（資料圖片）

港府推出「保就業」資助計劃，但不少奢侈品牌卻未有申請，持續削減人手，亦有奢侈品公司要求職員轉為兼職，即使員工能夠保住工作，卻保持不到應有收入。

在全球經濟不景氣下，有錢人亦低調消費，不再炫耀名牌手袋或高檔跑車，以免加劇失業者的仇富心理。加上旅客減少，奢侈品市場出現滯銷情況，而且仍在持續惡化。

法國奢侈品牌愛馬仕（Hermès）及Chanel表示不會依賴國家發放的緊急失業救濟金，公司會自行承擔員工的基本工資。奢侈品集團LVMH、Kering及歐萊雅（L'Oréal）亦決定放棄向法國政府申請薪金補助。Chanel回應：「不依賴政府的失業救濟計劃是希望政府能夠優先幫助最脆弱的公司，將資源集中予醫療衞生系統，包括醫生護士。」

奢侈品牌Chanel表示不會依賴國家發放的緊急失業救濟金，公司會自行承擔員工的基本工資。（資料圖片）

航空事業走向窮途

53歲的英國航空機長戴夫．菲爾丁（Dave Fielding）自幼以駕駛戰機為夢想，1993年起成為英航機師。疫情後停飛，他獲得薪金資助補貼，於是與同僚展開名為Project Wingman的計劃，在醫院設立像候機室般舒服的休息室，並穿上機師裝束，為前線醫療人員提供飲品及小食…

新冠肺炎疫情下，全球航空業受重創。（資料圖片／羅國輝攝）

上文節錄自第227期《香港01》周報（2020年8月17日）《環球行業飽受衝擊》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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