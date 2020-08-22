倫敦「格蘭菲塔（Grenfell Tower）調查團」聆訊首期的報告歸結出火警吞噬如此多人命的兩大關鍵成因：消防員的火災救援指示失當，以及翻新後的雨屏外牆採用易燃建材，不符合消防規格。當調查團向承建商、管理公司、消防公司問責，傳媒和受害者卻揭發決策背後更為深層的導因。肯辛頓－切爾西區議會在2012年展開都市更新規劃，格蘭菲塔於2015至2016年耗資約1,000萬英鎊翻新，包括在大樓外牆安裝鋁製雨屏覆板、更換中央暖氣、排煙通風、隔熱隔音系統等，並增加住屋單位。 「這是為了改善居民的生活質素。」區議會代表在火災後仍然強調，當初的翻新決定完全是為了居民着想。 撰文︰若山

承接上文︰格蘭菲塔慘劇三年後 不公義的沖天大火何以還未止息？

「格蘭菲塔調查團」聆訊首期的報告歸結出火警吞噬如此多人命的兩大關鍵成因：消防員的火災救援指示失當，以及翻新後的雨屏外牆採用易燃建材，不符合消防規格。（Getty Images）

然而，根據《獨立報》披露的肯辛頓－切爾西區議會的2014年發展規劃大綱文件，大樓翻新工程某程度上是為另一班優越的群體服務。文件強調，新外牆令附近居民望向高聳的大樓時，看起來不再寒酸、更顯現代化。文件又指出，根據發展計劃而採用鋁材外牆，是確保該區的生態環境得以保護，並保障大樓附近居民—即居於附近的富人的生活氛圍。聆訊一再揭露，體制歧視如何在一夜間吞噬了72條性命，同時，在可見未來將繼續蠶食無數生命。大樓翻新是為了掩蓋窮困者，目的是提升同區有錢人的生活環境或為他們的物業保值，最終使用「美觀」但易燃的建材，置防火安全於不顧。誰下了這個致命的決定？

早在2015年，格蘭菲塔居民已對翻新計劃提出質疑，尤其是對防火安全的憂慮—使用無防火外牆，大廈只有一條防火梯，無貫穿全幢樓的中央警鐘和灑水系統。難以想像在二十一世紀耗費1,000萬英鎊改善生活質素的翻新設施，連中央警鐘和灑水系統也欠奉。

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有評論指出，這可不止是個別人士的疏忽，而是體制的暴力和壓迫。《紐約時報》曾報道，區議會這邊廂多年來都沒有處理危及格蘭菲塔居民安全的電郵投訴，那邊廂，伊頓畢業生、1986年便出任區議員（其父親曾是同區議員）的Timothy Coleridge，卻於14小時內處理一宗區內富人發出的跑車噪音的電郵投訴，並立即要求警方介入，而且於五個月內完成相關公共秩序立法。當區議會這邊廂節省大樓30萬英鎊外牆翻新費，那邊廂卻動用3億英鎊儲備中的1億英鎊向物業業主退稅，包括花費3,000萬英鎊美化V&A博物館（Victoria and Albert Museum）外的道路，為其鑲嵌鑽石型裝飾，以及資助一家歌劇院500萬英鎊以降低票價。是故，對小市民的心聲視而不見，聽而不聞，似乎不純粹是官僚的遲鈍、疏忽或行政失當可以完全解釋……

上文節錄自第227期《香港01》周報（2020年8月17日）《格蘭菲塔大火三年後 黑白照片背後的黑白觀》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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