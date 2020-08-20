這陣子身邊很多從事演藝工作、自由職業的朋友，紛紛嘆息政府撥出千億元「保就業」資助對他們絲毫沒有幫助。劇院、影院、學校等場地關閉，他們只得打臨時工餬口，電影燈光師做保安、副導演做地盤散工、劇場人去耕種等。 不少人正在實踐美國學者黛安娜．馬爾卡希（Diane Mulcahy）在《零工經濟》（Gig Economy）一書中所描述的零工時代的工作方式，以兼職工作、臨時工作、自由工作、個體經營等取代傳統朝九晚五的職業。 撰文：曹民偉

受訪者：



Sabrina（28歲），空中小姐



轉職法國餐廳侍應、網店銷售

Sabrina在新西蘭讀完傳訊學位回港，做了幾年市場推廣的工作，從小就夢想做空姐。首先進入航空公司做地勤人員，前年航空公司招考空姐的標準有所簡化，終於達成理想，成為空姐。Sabrina想不到才當了一年空中小姐，竟然遇上新冠肺炎疫情而致全球停飛。她說，自3月起航空公司大部份同事都是stand-by，每月拿大約9,000元的底薪。

空中小姐Sabrina (左二)於疫情期間曾到法國私房菜餐廳任職侍應，亦有在網上推廣美容產品。（受訪者提供）

年資較淺憂遭裁員

「我曾經幫一家法國私房菜餐廳做侍應，但隨着第二波疫情爆發，餐廳已暫停營業。所以，連這份臨時工作都沒有了。我現在為韓國的美肌液和美肌產品做網絡推廣，主要在Instagram及Facebook上銷售，也賣得不錯。」

雖然在網上開創了一盤小生意，但是Sabrina不無擔憂：「長遠來說，我當然不想轉工，因為空中小姐是我的夢想工作。但旅遊業在未來半年到一年間實在難以恢復，航空公司一定會逐步削減人手，那些做了十年以上的同事應該不會轉工了，我們這些才做了一年，大概都要找後路。」

各項抗疫措施對餐廳等服務性行業影響尤深。（資料圖片）

Sabrina談到現在所有飛外國線的空姐都要隔離，公司已經特別為每人安排一個福袋，裏邊有隔離期間需要的杯麵、日用品等東西。現在還有空姐要飛，長途機還好些，若然短途機飛馬尼拉，前後不過六小時，回來就要隔離十四天，很不划算，所以，很多空姐寧可請病假，也不飛這些短途機。（節錄）

另外兩位在疫症中轉換跑道的故事：

【疫下轉職．二】演出全停 藝術工作者拿着消毒噴槍跳拉丁舞

【疫下轉職．三】明星服裝設計師 放下身段做個快樂外賣仔

上文節錄自第227期《香港01》周報（2020年8月17日）, 文章原題《為生計轉向新跑道》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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