這陣子身邊很多從事演藝工作、自由職業的朋友，紛紛嘆息政府撥出千億元「保就業」資助對他們絲毫沒有幫助。劇院、影院、學校等場地關閉，他們只得打臨時工餬口，電影燈光師做保安、副導演做地盤散工、劇場人去耕種等。 不少人正在實踐美國學者黛安娜．馬爾卡希（Diane Mulcahy）在《零工經濟》（Gig Economy）一書中所描述的零工時代的工作方式，以兼職工作、臨時工作、自由工作、個體經營等取代傳統朝九晚五的職業。 撰文：曹民偉

受訪者：



陳建文（30歲），自由藝術工作者；



轉職裝修工人、手調飲品調配員、櫃枱收銀員、噴消毒光觸媒塗層技工

陳建文（文仔）於2013年在演藝學院藝術（榮譽）學士畢業，疫情下戲劇演出全部停頓，文仔沒有想過放棄，繼續學跳舞及磨練演技，臨時的零工只為生存，他期待可以熬過艱難歲月，最終恢復真正的生活狀態。

文仔嘆息說：「我認識不少劇場的台前幕後都沒有工作，有少少積蓄的可能飛去外國避一避，有些去了做搬運，有一對劇場夫婦做清潔工來維持生活，還要照顧一個小孩子，真的很坎坷。」

文仔表示，「去年12月聖誕節已經是最後一次參與演出。過去半年都是靠做零工來維持生活，曾經做過油漆裝修、手調飲品、櫃枱收銀等零工，一直都是很臨時做不長的工作，直至最近兩個月才找到做噴消毒光觸媒塗層的工作，算是穩定下來。」

文仔在演藝學院畢業，熱愛跳舞及戲劇，今年的戲劇演出卻因疫情全面停頓

跳舞排遣工作苦悶

雖然從創作性的藝術工作轉換成勞動工作，但對文仔來說，倒像換一種身份天天去表演另一個角色。文仔對每個角色的演繹仍自得其樂：「我喜歡跳拉丁舞，還贏過冠軍。疫情下仍然堅持學跳舞，現在由老師私人教學。噴消毒塗層時太苦悶，也會拿着噴槍跳起拉丁舞，這樣才能夠消解一下自己的戲癮。等車的時候，也會不自覺練習舞步。」

「我希望社會盡快恢復平靜，疫情也可以消失，希望香港人可以回復到正常狀態，而不是現在只是生存的狀態，完全沒有生活可言，大家不敢出街、不敢約朋友、不敢去劇場。」他又說，「政府應多多幫助本地創意人，可以多點資助本地的演藝創作，不應該任由業界繼續辛苦捱下去，而應由政府牽頭，配合整個社會復蘇。」

另外兩個在疫情中轉換跑道的故事：

【疫下轉職．一】暫別空姐夢 開創網上小生意

【疫下轉職．三】明星服裝設計師 放下身段做個快樂外賣仔

上文節錄自第227期《香港01》周報（2020年8月17日）, 文章原題《為生計轉向新跑道》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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