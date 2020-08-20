這陣子身邊很多從事演藝工作、自由職業的朋友，紛紛嘆息政府撥出千億元「保就業」資助對他們絲毫沒有幫助。劇院、影院、學校等場地關閉，他們只得打臨時工餬口，電影燈光師做保安、副導演做地盤散工、劇場人去耕種等。 不少人正在實踐美國學者黛安娜．馬爾卡希（Diane Mulcahy）在《零工經濟》（Gig Economy）一書中所描述的零工時代的工作方式，以兼職工作、臨時工作、自由工作、個體經營等取代傳統朝九晚五的職業。 撰文：曹民偉

受訪者：

Patrick Ho（41歲），時裝設計師

轉職外賣仔、速遞員、網上直播

「Hello，大家好。我係外賣仔Patrick Ho。我做了十九年時裝設計師；另外，我亦是一位節目主持，兼職做外賣仔同速遞仔。」每次登上Patrick Ho的直播間聽到他的自我介紹，想到他曾任梁靜茹、任賢齊等明星的服裝設計師，又曾獲澳洲羊毛局頒發最佳設計師大獎，好奇他如何放下身段在疫境中改變命運，大熱天送外賣、速遞也可以很快樂。

「我曾擔任時裝設計總監，市面上這樣的位置已很難找。於是想放下自己，什麼都試一試。試過在Deliveroo送外賣，疫情初期好些，但後來開始變差，因為太多人投身送外賣工作，人工愈來愈少。後來我轉做速遞，收入就平穩一些，以前做時裝設計總監時月薪六萬元，到現在派件員的工作只得7,000元，收入僅比從前的十分之一多一點。」

Patrick曾為歌星設計演唱會服裝，在內地開設時裝店，疫情下卻找不到時裝設計的工作。（受訪者提供）

平時喜歡傾偈、搞笑的他，終於找到一份自己喜歡的零工：「今年5月，我的經理人幫我找到《17 Live》的主持工作，可以做一點我喜歡的事。現在逢星期一、三、五會作直播節目，每次開咪都十分開心。」

「我在直播平台自稱『外賣仔』，主要是因為自己有過送外賣經驗，也有速遞工作經歷。送外賣的日子，最有趣一次是看到一個穿着外送制服的外國人，他也是初入行送外賣，他說要送去一個garden（花園式住宅），找來找去只見大廈不見garden，我笑着解釋香港的大廈很多叫garden，其實根本沒有任何花園。送外賣時最大的感覺是，小朋友總是第一個衝出來，因為他們困在家中，對外邊的世界充滿期待，所以我送外賣也好像送溫暖一樣。」

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由時裝設計師轉行當外賣仔，Patrick及其家人都看得開，「送外賣也是一份工作，沒有高低之分」。（受訪者提供）

放慢步伐陪伴家人

「我從來不介意別人怎樣看我，我最介意的反而是家人怎樣看，他們覺得送外賣也是一份工作，沒有高低之分。家人說兒子做速遞有什麼所謂，給了我很大的強心針，也是支持我繼續做下去的動力。」

上文節錄自第227期《香港01》周報（2020年8月17日）, 文章原題《為生計轉向新跑道》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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