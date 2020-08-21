為使球迷能盡快重返現場觀戰，有球隊正研究使用人臉辨識監測入場球迷的身體狀況，以及有否佩戴口罩等等。

承接上文：【科技．未來】疫情重創運動產業 可憑生物識別復蘇？

為確保球賽和球迷能順利回歸，多個運動聯賽球隊正研究，一方面以採集職、球員的生物識別數據確保其健康，另一方面使用人臉辨識檢查入場球迷是否遵守衛生措施，引起爭議。（Getty Images）

這些為了讓運動界重返「正常」的監控技術，將會測試球迷是否願意犧牲更多的私隱，以換取再次回到場邊觀賞比賽的機會。已經有一些球迷表示，這種交易不划算。對於德國想以個人化門票追蹤接觸者的做法，歷史悠久的全國球迷組織之一ProFans已警告，可造成「監視和控制」，以及濫用個人數據。

有關人臉辨識的濫用憂慮也非空穴來風，畢竟，自新冠肺炎疫情爆發之初，好些人臉辨識公司如英國的Facewatch、美國的Sensory、中國的漢王科技和商湯科技等，都已吹噓其技術足以辨識戴口罩人士。例如客戶包括中國公安部的漢王，其副總裁黃磊向路透社說，系統對無戴口罩人士的人臉辨識成功率為99.5%，戴了口罩也有約95%。

疫情爆發之初，多間中外公司都聲稱，其人臉識別系統在市民有戴口罩下，仍能有效辨別身份。（Getty Images）

其他做法也惹來批評。例如美國邁阿密大學生物倫理與健康政策研究所所長Kenneth Goodman批評Clear的Health Pass，根本無足夠證據顯示足以提高球場安全，形容這類計劃可能只是以抗疫為名的某種「安全劇場」（Security Theater）。更麻煩的是，Clear似乎正準備納入更多醫療資訊，其網站上宣稱「具無限可能性」，並暗示可能有朝一日加入「接種疫苗狀況」，似乎正是世界衞生組織（WHO）所反對的「免疫護照」。

事實上，這些私隱爭議所反映的更大現象是，疫情似乎正促進我們邁向一個監控世代。在運動以外，這些監控技術已在各方面成為了大眾重回常規的手段。早於3月，俄羅斯已使用人臉辨識找出違反家居隔離令的市民。全球多國已開發手機應用程式，收集用戶數據來追蹤病毒接觸者。

在職場上，據諮詢公司Gartner一項調查，51%僱主已開始或準備收集員工體溫數據；有60%收集員工自行申報的病徵數據；有25%要求員工報告曾接觸人士；另有5%甚至收集員工病歷。Gartner人力資源實踐研究主管Brian Kropp認為，「這些都是某種形式的監視。」

有諮詢發現，疫情下各僱主正收集不同程度的員工數據。有學者提醒，小心這些以防疫為名的監控措施成為常態。（Getty Images）

雖然很多運動業者都澄清或強調，他們的人臉辨識不足以辨識身份、數據不會被執法部門使用之類，但美國康奈爾大學法律副教授Ifeoma Ajunwa認為，公司以公共衞生之名，收集員工或顧客的數據，仍需要就數據的

使用方式建立某種保護欄：「我們需要將這作為一個更大的社會問題來思考。我們是否正在進入一個對公民進行持續監視的時代、這個時代將何時結束？如果要引入這些技術來控制疾病，我們確實需要有終點。」

對於這些私隱憂慮，人臉辨識技術供應商TrueFace行政總裁Shaun Moore認為關鍵在於透明度：「當你仔細觀察，大家其實不是擔心人臉辨識的技術本身，而是那些數據之後會怎樣。在數據的流向、訪問者的權限、數據在系統中保留的時間上，都有必要透明。」。

上文節錄自第227期《香港01》周報（2020年8月17日）, 文章原題《 運動產業藉科技復蘇 再掀數據監控爭議》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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