【超能計劃．影評】動作版《訪．嚇》　揭露黑人遭壓迫的命運

踏入8月，戲院仍因疫情重開無期，暑假檔期變相消失。另一邊廂，Netflix則加推一齣暑期大作《超能計劃》（Project Power），片中特技場面出色，更延續此串流平台的政治正確風格，可謂娛樂與言志並重，儼如重現動作版《訪嚇》。
《超能計劃》儼如奧斯卡最佳劇本《訪嚇》的「動作版」，反映黑人被體制剝削及壓迫的命運。（《超能計劃》劇照）
所謂「超能」，乃指藉助神秘藥物取得超能力，相關題材難言創新，拍過多集的《變種特攻》、《逆天潛能》等片就是佼佼者。本片設定特別之處，在於為超能加上時限—這粒「惡魔果實」的藥效僅得五分鐘，不可以無限「開外掛」。
本片「超能」設定特別之處，乃指藉助神秘藥物取得超能力，但藥效僅得五分鐘。（《超能計劃》劇照）
是故，緊張感被大大提高，節奏亦更精煉，因為每個場口都有時限，確保不會過於冗長，並考驗剪接功力。電影中的超能力如「放題」般狂轟濫炸，尤其在壓軸的激戰大場面，對於愛看娛樂片者，可說大滿足，倘在戲院大銀幕觀賞，效果必更震撼。相對而言，本片比Netflix早前推出的另一大作《不死軍團》更似爽片。不僅如此，就連言志方面，此片亦更為成熟。
片中種種設定皆反映黑人縱有能力，但都被體制剝削及壓迫。除了Art及Tracy的遭遇外，後來政府及黑勢力要測試超能藥，都在黑人為主的城市新奧爾良秘密進行，方法是透過毒品名義來使藥物流通，跟《國定殺戮日：屠亡前傳》相似，皆以黑人社區作為社會實驗的白老鼠，完全不理黑人的人權以至死活。當然，這僅為杜撰劇情，但多多少少反映了現實—美國的黑人權益總被輕視……
上文節錄自第228期《香港01》周報（2020年8月24日）《《超能計劃》揭露黑人遭壓迫的命運》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。
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