【緬因姐妹．影評】劇本層次豐富如剝洋葱

《緬因姐妹》（Blow The Man Down）是一齣受疫情影響未能在影院乘勝追擊的電影，本片2019年在紐約翠貝卡影展（Tribeca Film Festival）獲得好評，本應在今年春夏上映，因為疫情關係，買主亞馬遜（Amazon）選擇通過串流平台prime video發行，若非如此，本片應該獲得更多掌聲。
撰文︰寇斯珮
兩位導演想拍一部以緬因小鎮做背景的獨立電影，選擇了港口小鎮哈普斯韋爾（Harpswell）實地拍攝。（《緬因姐妹》劇照）
兩位導演Danielle Krudy和Bridget Savage Cole此前多次合作拍攝短片，第一部長片就獲得極好口碑，值得鼓勵。目前電影尚未有官方的中文譯名，影迷根據電影的故事內容，暫命名為《緬因姐妹》。電影講述失去母親的Mary Beth和Priscilla Connolly也即將失去房產，Mary更意外深陷殺人疑雲，同時，小鎮似乎隱藏着不可告人的秘密，並將她們離世的母親牽扯其中。電影讓觀眾在風光如畫的小鎮上展開一段充滿黑色懸疑的旅途。
電影講述失去母親的Mary Beth和Priscilla Connolly也即將失去房產，Mary更意外深陷殺人疑雲。（《緬因姐妹》劇照）
導演有豐富的攝影經驗，因此電影的攝影及構圖極為出色，全片以冷色調為主，輔以顆粒感極強的油畫風，有格調也有趣味。再加上寫實與漫畫感交替，整部電影雖未刻意搞笑，當中也滲透輕微的黑色幽默。多種風格取向交織，《緬因姐妹》既有上世紀七十年代「新荷里活」電影的蒼涼，也有新世紀黑色懸疑片的神經質，在美國影展贏得口碑屬實至名歸。
兩姐妹初初並未發現小鎮暗地裏埋藏的人際關係，顯然還未長大。劇本寫得非常精妙，最先展露在觀眾面前的主要戲劇矛盾是一次防衛過當殺人事件，慢慢故事超出了罪案類型，開始朝黑幫片發展…
上文節錄自第228期《香港01》周報（2020年8月24日）《《緬因姐妹》劇本層次豐富如剝洋葱》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。
更多《香港01》周報影評：
更多周報文章︰【01周報專頁】
《香港01》周報，各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。
【新冠肺炎】院舍爆發有迹可尋 疫情暴露安老服務缺陷
網紅直播頻出禍 法例落後「無王管」
疫情之後 武漢「狂歡」刺痛了誰的神經？
【美國大選】民主黨正式提名拜登 圖團結全國 冀破特朗普的對抗政治
女性加持 超韓趕日 中國有望膺「手遊霸主」
從TikTok被封殺說起 中國出海App荊棘滿途
疫苗競賽白熱化 供應挑戰正在後頭