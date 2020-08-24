「上周末武漢水上樂園遊人摩肩接踵的照片顯示出，這座城市已經多大程度上回歸常態。這場在水上樂園舉行的派對吸引了如此之多的遊客參加，乃至套着游泳圈和穿着救生衣的人們在水中幾乎無法動彈。」這則來自《南德意志報》、有關武漢民眾夏日消暑活動的報道，不過是近日被一眾西方媒體共同聚焦的一則武漢話題。 距離武漢上次被國際媒體大規模「圍觀」已過去近半年時間，至少在2、3月份，西方媒體鏡頭下的武漢還是醫院內新冠肺炎患者擁擠、各種醫護與檢測設備供應不足，整個城市在疫情籠罩之下顯得恐懼與慌亂。如今，形勢的置換恍如隔世，疫症「肆虐」與疫後「狂歡」的區域對調改變的不僅是疫情蔓延的區域版圖，還有不同抗疫模式下的社會心態。 撰文︰劉書曼

上周一（8月17日），法新社在Twitter上視頻、圖、文三連發，以「Wuhan Wave」（武漢音浪）為主題報道了武漢一家水上樂園舉行2020年電子音樂節的現場畫面。畫面內容則是《南德意志報》（Süddeutsche Zeitung）所描述的內容那般—打扮新潮的女子在泳池邊打碟，數以千計的觀眾穿着救生衣或坐在橡皮艇上，擠滿了游泳池，他們在游泳池裏嬉戲，隨着音樂節的歌聲歡呼，現場看不見有人戴口罩。

VIDEO: 🇨🇳 Crowds packed out a water park over the weekend in the central Chinese city of #Wuhan, where the #coronavirus first emerged late last year, keen to party as the city edges back to normal life pic.twitter.com/SJFBmx5sU8 — AFP news agency (@AFP) August 17, 2020

次日，「#Wuhan」衝進Twitter美國區熱搜榜前十。與此同時，美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）、今日俄羅斯（RT）、德國之聲等媒體跟進討論。

顯然，西方媒體對武漢水上音樂會的高度關注並不僅是對派對的熱衷，而是該活動竟然是在武漢舉行。BBC在報道中稱，武漢瑪雅海灘水上樂園裏聚會的照片傳遍了網絡世界，在世界其他地方的人們仍然疲於應對疫情之際，武漢看起來已經擺脫了病毒、恢復了正常。

泳池一幕致外網「洗版」

但武漢的熱度並沒有在輿論上取得一致的認同。例如德國發行量第一的日報《圖片報》就在上周一以《Unglaublich, wo diese Bilder entstanden sind!》（這些照片上的景象令人難以置信）為標題的報道中寫道：「根據中國的官方報告，自5月中旬以來，湖北省沒有新的家庭傳播感染病例。但事實卻是：有證據顯示，中國已經對自己國內的疫情實際情況多次撒謊。」儘管該報的論調遭到其他媒體的揶揄，但持類似觀點的大有人在，不少用戶在Twitter上以「（武漢水上音樂會）視頻是2019年或更早之前的老視頻」等猜測來懷疑當下武漢社會秩序的真實性。

近日武漢瑪雅海灘水上樂園電子音樂會的狂歡場面令西方驚詫不已。（路透社）

上周四（8月20日），中國外交部發言人趙立堅在當日的記者會上確認了「洗版」外網的武漢水上音樂會，並稱希望通過你們（外國媒體）的鏡頭，把中國的真實情況報道回歐美國家，讓歐美國家民眾了解中國的真實情況。

什麼是中國的真實情況？這是長期圍繞在中外媒體間的爭議話題。從中國的視角看，武漢4月8日解除離漢通道管控；4月26日，武漢在院新冠肺炎患者清零；6月13日起，湖北省突發公共衞生應急響應級別由二級下調為三級。而停課一學期的湖北省大中小學將在9月陸續復學。截至6月底，湖北省「四上」企業（規模以上工業企業、資質等級建築業企業、限額以上批零住餐企業、國家重點服務業企業）復工率、復崗率分別達98.8%、98.7%，中小企業復工率86.9%。湖北省發改委稱，這些重要數據指標已追上全國平均水平。此外，湖北省政府宣布，從8月8日開始到今年年底，湖北省近400家A級景區對全國遊客免門票。

武漢早已恢復正常，中外媒體在稍早前也偶有報道，奇怪的是，外界為何現在才震驚於武漢的變化？（中新社）

上文節錄自第228期《香港01》周報（2020年8月24日）《《疫情之後 武漢「狂歡」刺痛了誰的神經？》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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