香港第三波新冠肺炎疫情持續，安老院舍更連番失守，截至上周四（8月20日）為止，已有17間安老院舍出現130多宗確診個案，其中不乏死亡案例。不少安老院舍地方狹窄、環境惡劣，本來就是「病毒溫床」，加上安老服務人手不足，部份員工需要跨院、跨區工作，無疑為院舍爆發埋下伏線。港府更應藉此檢討安老服務不足，為長者提供有尊嚴的安老環境，以應付人口老化和公共衞生風險。

全港940間安老院舍住了超過7萬名長者，可以說，做好安老院舍的防疫工作，理應在很大程度上能避免長者出現大規模感染或死亡。然而，由7月6日出現首宗安老院舍確診個案開始，截至上周四，已有17間安老院舍出現130多宗確診個案，而港泰護老中心、救世軍隆亨長者之家和屯門康和護老中心黃金分院，更出現10人以上的大規模感染。其中，港泰護老中心的院友確診比例達到90％─37名院友中有34名確診，18名職員中有8名染病；康和護老中心則牽涉38人，所有院友需要撤離院舍。

不少安老院舍地方狹窄、通風不良，容易淪為「病毒溫床」。(梁鵬威攝)

不難看出，疫情在香港爆發的頭半年內，安老院舍的防範工作值得肯定，所以未有院友受感染。問題是，院舍的防疫情況為什麼會從7月開始急轉直下？特區政府需要為此負上什麼責任？更值得思考的是，在疫情之外，事件又暴露了整個安老政策本身存在什麼結構性問題？

要解決過分偏重院舍服務的安老問題，當局有必要推動「長期照顧系統」。（資料圖片／梁鵬威攝）

上文節錄自第228期《香港01》周報（2020年8月24日）, 文章原題《院舍爆發有迹可尋 疫情暴露安老服務缺陷》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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【新冠肺炎】院舍爆發有迹可尋 疫情暴露安老服務缺陷

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