在8月17日至20日舉行美國民主黨全國代表大會期間，美國前副總統拜登（Joe Biden)和加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）正式接受提名，成為民主黨總統候選人和副總統候選人。這也標誌着美國2020年大選進入兩黨對決階段。由於新冠肺炎疫情的影響，此次黨代會全部以網上形式舉行，主要以預先錄製和現場直播的演講為主，少了一些禮節性的慶祝活動，但重在為今秋大選定下基調。

8月17日開幕當晚，前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）、佛蒙特州左翼參議員桑德斯（Bernie Sanders）與共和黨籍的俄亥俄州前州長卡西奇（John Kasich）是重要致辭者。其中，米歇爾在預先錄製的視頻中直言不諱地批評特朗普無能，無法勝任總統職位。她稱讚拜登「懂得如何挽救經濟、戰勝疫情並領導國家，而且他肯傾聽，會說出真相，且相信科學」。米歇爾直言，特朗普對美國來說，是個錯誤的總統。

美國前副總統拜登（中）和加州聯邦參議員賀錦麗（右）正式接受提名，成為民主黨總統候選人和副總統候選人。（美聯社）

黨內分歧益見縮窄

8月18日第二晚的會議主要聚焦民主黨在國內和國際上的「領導事務」，強調拜登如何在經濟、公共衞生安全，以及外交和國際等領域重塑美國。致辭者包括前總統卡特（Jimmy Carter）和克林頓（Bill Clinton）、民主黨籍的前國務卿克里（John Kerry）和共和黨籍的前國務卿鮑威爾（Colin Powell）。奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）、艾布拉姆斯（Stacey Abrams）等十餘位民主黨政治新秀及拜登的妻子吉爾（Jill Biden）也發表了視像演講。

美國前第一夫人米歇爾（左起）、佛蒙特州參議員桑德斯，還有共和黨籍的俄亥俄州前州長卡西奇。他們都為了呼籲民眾支持民眾黨候選人拜登而亮相。（美聯社）

8月19日第三晚的黨代會則聚焦槍擊暴力、氣候變化、移民、女權和經濟等議題。前總統奧巴馬（Barack Obama）和前國務卿希拉里（Hillary Clinton）是主要致辭嘉賓。奧巴馬在費城美國革命博物館現場發表了致辭，批評特朗普不稱職，是美國民主制度的威脅。奧巴馬稱拜登是自己的「兄弟和朋友」，鼓勵選民在76天之後的選舉日，將曾經擔任其副手的拜登送入白宮。希拉里則希望拜登和賀錦麗能夠壓倒性贏得此次大選。

8月20日，黨代會的最後一天，拜登接受提名，正式成為民主黨總統候選人。當晚亮相發言的主要有拜登初選對手及其家人。比如，亨特（Hunter Biden）發表了支持父親拜登的致辭，由此可以看出拜登及民主黨方面並不擔心特朗普繼續炒作亨特海外商業利益話題。黨代會現場還播放了向已故知名民權領袖劉易斯（John Lewis）致敬的五分鐘視頻，以及拜登已故兒子博（Beau Biden）的紀念視頻。

美國多數主流媒體對拜登接受提名的演說都有正面評價。（美聯社）

前紐約市長、億萬富翁彭博（Michael Bloomberg）以五分鐘的演講批評特朗普在商業上的失敗。前總統初選參選人布蒂吉格（Pete Buttigieg）將未來的政治前景同拜登聯繫起來，希望拜登的成功也是自己這一代人的未來。華裔前總統初選參選人楊安澤（Andrew Yang）在一份錄製視頻中強調，自己之前在競選期間提到的很多悲觀預測已經開始應驗，尤其是這場新冠肺炎疫情加速了形勢的惡化。他希望此次大選能夠迎來新的領導和新的觀念。

值得一提的是，第二晚的黨代會上，左翼女性眾議員奧卡西奧科爾特斯在90秒的講話中沒有提及拜登的名字，更是在結語表示提名桑德斯，引起輿論的關注。（Getty Images）

上文節錄自第228期《香港01》周報（2020年8月24日）, 文章原題《民主黨正式提名拜登 圖團結全國 冀破特朗普的對抗政治》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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