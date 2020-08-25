早前，網紅搣時潘（Miss Pun）聲稱遭一名男網民性騷擾，繼而與兩名友人相約對方前往酒店內玩「SM」，並將整個過程直播公開，進行一場大報復。在直播過程中，搣時潘曾遊說對方在鏡頭前脫淨內褲，更手執皮帶拍打其身體，要求對方在觀眾面前舔鞋底。事件引起公眾嘩然，認為直播內容越界，而警方雖以「涉嫌破壞公眾體統」罪名拘捕三人，但外界預計不易入罪。這宗荒誕的鬧劇，其實值得我們來一場深刻反思，現存法律是否足以應對網絡生態？直播內容又需否有所規範？ 撰文︰吳東偉

不少網民相繼質疑，究竟警方用「破壞公眾體統」的罪名拘控是否合理?當中又會否出現濫捕的情況？大律師陸偉雄也指出，這宗案件存在一定的爭辯空間，若要控告「破壞公眾體統」，案件必須有「公眾」元素，不過，由於事件涉及網上串流直播，相信會增加被捕人士的定罪風險。

香港大學法律學院首席講師張達明指出，政府依據古舊的普通法處理互聯網罪行並不理想，也不合邏輯，呼籲政府應訂立一套對應網絡世界的法律。（資料圖片）

上文節錄自第228期《香港01》周報（2020年8月24日）, 文章原題《網紅直播頻出禍 法例落後「無王管」》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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