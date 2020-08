自本屆政府上任以來,市民的訴求普遍難以得到回應,反映港府與市民的溝通方法因循僵化,亟待改善。過往,這套思維由公共關係、傳訊、行銷等幾個範疇組成,當中的意思都是政府或商業機構一方將訊息傳達至市民,有着主動與被動的單向關係,而衡量成效的方法就是這些功夫是否做得到位。時至今日,政府與市民、媒體之間的互動日益複雜,上述這套單向關係框架已經不能適應新形勢,但政府的傳訊思維和策略卻依然停留於上世紀,由新聞統籌專員、政策創新與統籌辦事處、民政事務局轄下的政府新聞處與民政事務署等承擔相關職能。經歷過一年的社會運動,港府信譽跌至新低,要重新挽回市民的信心,必須推出新猷。 撰文︰石中堅

早於2014年,英國政府發布《議會未來的效率與改革》(Efficiency and Reform in the Next Parliament)報告,成立14個新的「職能單位」,「政府溝通統籌處」(GCS)便是其一。這個機構與香港政府新聞處的角色相若,但並非隸屬內政部(即香港的民政事務局),而是直屬內閣辦公室,旨在為英國公務員、政府部長等提供冠絕世界的溝通策略,將過去主動與被動的單向關係,改為各方平等的對話關係。英國溝通統籌處仿效商界運作模式,由一名執行總監全權負責統籌工作,上設指導委員會,下有近4,500名專家分布於25個部級單位、20個非部級政府單位及400多個公營機構。該處致力於以一年一度的《政府溝通計劃》為宗,輔以各部門的溝通計劃,為政府提供非政治化、依從公務員指引的溝通方案,如日常溝通工作及不同的推廣運動。《政府溝通計劃》每年都有不同的側重點,今年的目標設為對抗假新聞。

上文節錄自第228期《香港01》周報(2020年8月24日), 文章原題《借鑑英國相關經驗 改善港府溝通策略》。

