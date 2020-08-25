自本屆政府上任以來，市民的訴求普遍難以得到回應，反映港府與市民的溝通方法因循僵化，亟待改善。過往，這套思維由公共關係、傳訊、行銷等幾個範疇組成，當中的意思都是政府或商業機構一方將訊息傳達至市民，有着主動與被動的單向關係，而衡量成效的方法就是這些功夫是否做得到位。時至今日，政府與市民、媒體之間的互動日益複雜，上述這套單向關係框架已經不能適應新形勢，但政府的傳訊思維和策略卻依然停留於上世紀，由新聞統籌專員、政策創新與統籌辦事處、民政事務局轄下的政府新聞處與民政事務署等承擔相關職能。經歷過一年的社會運動，港府信譽跌至新低，要重新挽回市民的信心，必須推出新猷。 撰文︰石中堅

本屆政府上任以來，市民的訴求普遍難以得到回應，反映港府與市民的溝通方法因循僵化，亟待改善。（資料圖片／張浩維攝）

早於2014年，英國政府發布《議會未來的效率與改革》（Efficiency and Reform in the Next Parliament）報告，成立14個新的「職能單位」，「政府溝通統籌處」（GCS）便是其一。這個機構與香港政府新聞處的角色相若，但並非隸屬內政部（即香港的民政事務局），而是直屬內閣辦公室，旨在為英國公務員、政府部長等提供冠絕世界的溝通策略，將過去主動與被動的單向關係，改為各方平等的對話關係。英國溝通統籌處仿效商界運作模式，由一名執行總監全權負責統籌工作，上設指導委員會，下有近4,500名專家分布於25個部級單位、20個非部級政府單位及400多個公營機構。該處致力於以一年一度的《政府溝通計劃》為宗，輔以各部門的溝通計劃，為政府提供非政治化、依從公務員指引的溝通方案，如日常溝通工作及不同的推廣運動。《政府溝通計劃》每年都有不同的側重點，今年的目標設為對抗假新聞。

英國溝通統籌處善於透過科技掌握民意，促進公務員了解新時代的溝通策略，同時讓廣大民眾清晰了解公共政策。（Getty Images）

英國溝通統籌處善於透過科技掌握民意，促進公務員了解新時代的溝通策略，同時讓廣大民眾清晰了解公共政策……

石中堅 一群對香港未來抱有希望的90後 相信香港必須自身從根本上改善管治才能 在環球政治中及中國崛起下 維持其獨一無二的地位，讓「一國兩制」重回正軌

上文節錄自第228期《香港01》周報（2020年8月24日）, 文章原題《借鑑英國相關經驗 改善港府溝通策略》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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