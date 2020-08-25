自1994年掌權以來，盧卡申科（Alexander Lukashenko）的政治生涯便與白羅斯的命運緊密相連，如今，他再以80.10%的得票率第六次連任總統，但之後卻在民眾的示威中過渡得驚濤駭浪。

白羅斯示威：圖為8月23日，在明斯克，大批示威者高舉反對派的紅白旗幟遊行。（路透社）

這不是另一場「廣場革命」

如果說手握啤酒和紅白舊國旗的年輕示威者並不值得政府擔憂，那麼，國企員工對示威者表示支持，便突顯了事態的嚴重性。自8月13日起，諸如著名托運卡車工廠別拉斯（BelAZ）的員工成立「罷工委員會」，發表極富社會主義色彩的慷慨演講，呼籲人們參與罷工，不要再參與生產會被用來圍堵示威者的卡車。即便是盧卡申科本人，也於上周一（8月17日）在明斯克曳引機工廠發表演講時，首次透露出可能卸任的意思。他一方面依舊強調不會屈服於示威運動，另一方面也表示「我們需要公投通過一部新的憲法，然後重新選舉總統、議會和地方政府」，「在那之後，我便會根據憲法下台」。

盧卡申科現已將示威定性為「外部勢力干預」。（美聯社）

以本是英文教師的政治活動家季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）為代表的反對派，也於上周二（8月18日）成立「協調委員會」，要求重新舉行大選，調查警暴，並承諾若上台，將在六個月內推出透明可靠的選舉計劃，將以公投方式決定重新啟用1994年憲法，也即將總統任期限為兩任，逐步從「俄白聯盟」中撤回，降低對俄羅斯的依賴。

如今，多方都在將此次白羅斯示威拿來與2014年烏克蘭「廣場革命」（Euromaidan）對比。表面看來，白羅斯示威確實一直保持着動力，上周末還再有大量人群聚集，人們對警暴的憤怒不會在短期內散去。可是，烏克蘭廣場革命不同的是，即便是白羅斯的反對派，也多表示不希望看到烏克蘭當年的情況在白羅斯重現：相較於「自由」、「革命」、「反抗」，「廣場革命」在白羅斯人的眼中，更多是意味着「動亂」。

政治活動家季哈諾夫斯卡婭為代表的反對派，也於上周二（8月18日）成立「協調委員會」，要求重新舉行大選，調查警暴。（美聯社）

最大的問題是，這場運動究竟將持續多久？能否成功？什麼又叫「成功」？白羅斯人縱使對盧卡申科感到厭煩，縱然痛恨警暴，但這並不改變社會整體親俄的基本面。更關鍵的是，盧卡申科之外，又有誰可以繼任？

過去一周以來，季哈諾夫斯卡婭的團隊明顯遭遇瓶頸期。在上周二的記者會上，「協調委員會」花費大量篇幅辯解盧卡申科對其「試圖奪權」的指控，可是，當被記者反覆問及「下一步將如何做」時，委員會成員卻遲遲無法給出答案。

領導力的缺乏，前景的模糊，令得反對派很難維繫自身勢力……

上文節錄自第228期《香港01》周報（2020年8月24日）, 文章原題《盧卡申科和白羅斯的試煉剛剛開始》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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