網紅搣時潘（Miss Pun）為報復直播玩SM，遭警方以「涉嫌破壞公眾體統」罪名拘捕，激發對網絡直播規管問題的反思。有部份網民直言，網絡直播應受一定程度的監管，否則不當內容將可能危害公眾健康。不過，也有人憂慮若對網絡直播劃下紅線，將變相打壓言論自由。究竟「自由與規管」的天秤要如何平衡，絕對需要全民共識。不過，「立法規管」並不是唯一選項，還有培養用户認識傳媒應有的素養亦同樣重要。 撰文︰吳東偉

所謂網紅，泛指在網絡平台上擁有一定知名度的人士。他們會利用直播、影片、圖像和文字等不同媒介，與特定群體進行網絡交流，從而換取知名度和收益。自媒體的日益蓬勃，促進了網紅文化的發展。以往人們想獲得資訊，只能單向地從大眾媒體接收，話語權也容易被傳統媒體壟斷，現在人人都可以進入社交平台，並建立屬於個人的頻道，將自己打造成一名主播，從而與觀眾交流資訊。

香港不少年輕一代早已視網絡直播為未來有志投身的事業。（視覺中國）

不過，網紅市場的競爭頗為激烈，要成功在行內立足，無疑要多花心思。故以年輕人為主要吸納對象的網紅群體，不時有「破格網紅」跑出。所謂「破格」，代表他們會做出「踩界」行為，以爭取好奇心強烈的「年輕粉絲」關注。這些行為有機會扭曲一些傳統價值觀，就像網紅搣時潘直播玩SM一樣，極有可能向公眾灌輸錯誤的信息，誤以為只要能夠「報仇雪恨」，不管採用的手法有多低劣，都要進行到底……

上文節錄自第228期《香港01》周報（2020年8月24日）, 文章原題《劃線恐難合公眾期望 靠業內共識解決問題》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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