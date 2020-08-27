短短幾十秒的影片中，有年輕人正在展現時下最流行的舞蹈，有搞笑博主演繹日常趣事，或是生活達人向大家教授實用技巧……以上這些是當下成為全球新聞焦點的短視頻分享平台TikTok上的內容，它也是當下全球最受歡迎的App之一，不乏大牌明星使用者。然而，今年7月31日，美國總統特朗普宣布計劃簽署一項行政命令，禁止TikTok在美國營運。8月6日，特朗普正式簽署行政命令，禁止於美國管轄範圍內與TikTok母公司字節跳動（ByteDance）和微信（WeChat）母公司騰訊進行任何交易，命令在45日後生效。

TikTok這個從中國本土出海的App，在短短三年間就成為全球年輕人的流行消遣指南，也因此頻頻被個別國家視作巨大威脅，甚至封殺。而中國最大的即時通訊App微信同樣被一些國家視為「洪水猛獸」，幾次遭禁。中國App出海之路何以如此曲折，除卻政治、貿易因素，背後會否掀起一場新的互聯網大戰呢？

抖音海外版TikTok深受各地年輕人 喜愛。（Gettyimages）

「大家好，我是阿秦。今天我給大家介紹……」港漂阿秦帶有濃重湖南口音開場白的短片令人印象深刻。他經營着一個擁有十萬粉絲的抖音號：阿秦在香港。從事金融行業的他，去年開始陸續在抖音、小紅書及微博等平台分享創作，平時主要拍攝一些以內地人視角對香港這座城市的觀察：記錄在香港的生活及探索城市各個角落。他告訴《香港01》，拍攝抖音讓他結交了許多新朋友，將自己的生活與其他人分享，從中得到滿足。

港漂阿秦是抖音紅人，他說他的內容有很多香港粉絲觀看。（受訪者提供）

從15分鐘到15秒：短視頻衝擊網絡秩序

以短視頻為代表的中國網絡文化正在影響這一代的年輕人。如果將中國的網紅們按年代劃分，2011年前的網紅們活在平面世界中，2011年之後，會拍視頻的網紅才是真正的「頭部網紅」。大家一定不會遺忘的網紅Papi醬（本名姜逸磊），當年以幾個發布在互聯網上的搞笑短視頻而積攢大量人氣，後來更成為當年的中國第一網紅。

中國第一網紅papi醬當年就是利用短視頻風潮而大火。（papi醬微博）

隨着智能手機和網絡科技的普及，加上互聯網上流行起了vlog（視頻博客）及直播，造就了後來李佳琦等人的直播帶貨神話。大家或許沒想到，拍攝一段影片傳上網居然會帶來如此大的經濟效益。阿秦告訴《香港01》記者，在抖音上擁有一定粉絲數量之後，就會有廣告商家找上你。傳統廣告模式已經逐漸被取代。

中國的短視頻風潮最終也颳向了世界各地。在國外，在TikTok上拍攝短視頻的內容創造者被稱作「TikToker」。他們當中的一部份人和阿秦一樣，把拍攝TikTok視為生活的一部份，甚至創造收入。英國廣播公司（BBC）曾經報道，在美國，一群TikTok網紅創立了一個名為「Hype House」的組織，這個團隊共同住在洛杉磯的一座別墅中，每天在TikTok上發布自己的原創短視頻。帶有#hypehouse標籤的影片在TikTok上的點擊量已接近一億次。

繼續閱讀：【中國App．二】國際舞台初露鋒芒 抄襲之後又遭打壓

上文節錄自第228期《香港01》周報（2020年8月24日）, 文章原題《從TikTok被封殺說起 中國出海App荊棘滿途》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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