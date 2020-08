人類將與科技大戰,這不是電影情節。《人類的明日之戰》由傑米.巴特利特(Jamie Bartlett)所著。作者曾任職英國智庫組織,主管數碼媒體研究。科技發展一日千里,造福世人,前景大好,作者也曾對科技主義樂觀,如今卻憂心忡忡。本書英文原著題為《The People VS Tech: How the Internet Is Killing Democracy》(人類對戰科技:互聯網如何殺掉民主)。當我們受益於科技,可曾想過人類終成科技奴隸?

撰文:陳糸