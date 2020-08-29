人類將與科技大戰，這不是電影情節。《人類的明日之戰》由傑米．巴特利特（Jamie Bartlett）所著。作者曾任職英國智庫組織，主管數碼媒體研究。科技發展一日千里，造福世人，前景大好，作者也曾對科技主義樂觀，如今卻憂心忡忡。本書英文原著題為《The People VS Tech: How the Internet Is Killing Democracy》（人類對戰科技：互聯網如何殺掉民主）。當我們受益於科技，可曾想過人類終成科技奴隸？ 撰文：陳糸

網民每日的點擊構成大數據，通過比對和分析，演算法憑用戶的網上點選，即能給出個性化剖析，預測相當準確。商家取得數據進行定位，精準地向潛在客人發送廣告。數碼科技影響無遠弗屆，甚至早已介入政治，美國總統特朗普就是首位全面以數據主導選戰的總統候選人。

如果人們將選擇假手於人工智能，將會失去思考能力。（Getty Images）

沒人想過特朗普會扳倒希拉里贏得2016年美國總統大選，除了特朗普的競選團隊，也包括13位來自「劍橋分析」（Cambridge Analytica）的分析員。劍橋分析為美國2.3億人口每人建立了5,000個數據點，配以Facebook及共和黨的數據，將全國人口按可被說服的程度劃分，在16個搖擺州找到1,350萬個可說服的遊離選民。選前，特朗普團隊日發幾百則廣告，每則有幾千個版本，針對選民在乎的議題，以討好的語言向目標發送推銷訊息定點遊說。特朗普勝選不會只有單一原因，但其選戰就是如此經營的。最後，特朗普贏得數個重要州份，點票結果顯示，共和民主兩黨在關鍵州的得票差距幾乎不到1%。希拉里的總得票比特朗普多出200萬，但敗於選舉人票。設若這些全在預測之內，數據分析精準得叫人瞠目。

特朗普善與利用互聯網輿論操控選舉。（Getty Images）

大數據操控人們的心智

科技早已指引生活，或曰我們已無法離開科技而活，科技讓人類生活更美滿。我們曾期許科技解放人類，它卻反過來限縮個人自由。大數據將人類變得完全可預期。網頁內暗藏說服機制，以我們不理解的方式影響個人心智，進行操控。可以想像，在演算法下，所有可以喚起購買慾望的刺激，將在最佳時機準確無誤地安放在你眼及之處誘使消費。智能助理會適時告訴你何時進食、就寢、服藥、減肥、投資、配合排卵期而性交，你願意服從，而你不知道背後的運算，事情發展至此，還談何自由意志？……

弊病不在於科技，而在於人類如何利用科技。圖為可以智能對話的機器人。（新華社）

傑米．巴特利特著作《人類的明日之戰》。（資料圖片）

《人類的明日之戰》 副題：當臉書、谷歌和亞馬遜無所不在， 科技和大數據如何支配我們的生活、殺害民主 作者：傑米．巴特利特（Jamie Bartlett） 譯者：林曉欽 出版：大牌出版 （台北） 出版日期：2020年6月

上文節錄自第228期《香港01》周報（2020年8月24日）《《人類的明日之戰》成也科技 敗亦可能科技》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報，各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。

228期《01周報》精選內容：

【封面故事】防疫抗疫基金3.0 如何能堵塞漏洞精準紓困

【新冠肺炎】院舍爆發有迹可尋 疫情暴露安老服務缺陷

網紅直播頻出禍 法例落後「無王管」

疫情之後 武漢「狂歡」刺痛了誰的神經？

【美國大選】民主黨正式提名拜登 圖團結全國 冀破特朗普的對抗政治

女性加持 超韓趕日 中國有望膺「手遊霸主」

從TikTok被封殺說起 中國出海App荊棘滿途

疫苗競賽白熱化 供應挑戰正在後頭