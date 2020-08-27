主導特朗普2016年後期競選團隊的前白宮首席策略師班農（Steve Bannon），上周四（8月20日）在流亡美國的內地富豪郭文貴的遊艇上被捕，與網上募款興建美墨邊境圍牆活動「We Build the Wall」（下稱「WBW」）的其餘三名主事者一同被控串謀電匯欺詐及洗錢罪。兩宗控罪的最高刑期各為二十年。目前，班農以500萬美元保釋外出，將於本月底提堂。

紐約南區聯邦檢察官斯特勞斯（Audrey Strauss）指WBW自2018年創立至今總共籌得超過2,500萬美元。主事人聲稱他們「不會領取一分錢的薪金」、「100%籌得款項」都會用作建牆，可是，四位涉案人士都從中收取超過數十萬計美元的資金作私人用途，包括購買奢侈品、旅遊開支、信用卡還款等，而班農本人更收取超過100萬美元。

班農（左）上周四在流亡美國的內地富豪郭文貴（右）的遊艇上被捕。（資料圖片／法新社）

長達24頁的起訴書顯示控方似已取得相關文件證據，包括虛假發票、偽造的販賣安排等等，掌握到班農等人如何利用空殼公司去隱藏從WBW流到他們口袋的資金走向。有評論認為，如果控方確有文件證據的話，班農將罪責難逃，按聯邦量刑標準將被判囚至少七至九年。這可算是這位美國右翼大腦的政治命途終局。然而，班農之災似乎未必止於班農。