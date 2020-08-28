對全球疫苗免疫聯盟（GAVI）行政總裁Seth Berkley來說，疫苗分發最大的難題是「疫苗國族主義」（vaccine nationalism）。現時，一眾富裕國家都只關注優先確保自己的國民能接種疫苗。例如美國政府在「極速行動」（Operation Warp Speed）下，以2021年初能分發3億劑新冠疫苗予國民為目標，已向至少八間研發公司簽訂了共約高達100億美元的疫苗預購單，「美國優先」的訊息十分明顯。在歐洲，由法國、德國、意大利和荷蘭組成的包容疫苗聯盟（IVA）已簽署了一項協議，購買4億劑阿斯利康疫苗供歐盟成員國使用；英國已經與四間藥廠預購約2.5億劑疫苗。BioNTech和輝瑞也已同意在明年上半年內向日本提供1.2億劑疫苗。

承接上文：【科技．未來】疫苗競賽白熱化 供應挑戰正在後頭

大手搶購已在各國之間造成摩擦。例如，美國大舉向總部位於法國的賽諾菲認購疫苗，後者的行政總裁Paul Hudson認為，美國「因為已承擔投資風險，所以有權利取得最大量預購單」。法國官員卻「不可接受」這說法，稱疫苗應是「全球公共利益」，並且「人人平等獲得疫苗（的權利）是不能讓步的」。美國的大灑金錢也疑似引起德國憂慮。德國政府在6月以3億歐元收購當地疫苗公司CureVac約23%股權。這間公司的mRNA疫苗已進入第二期臨床試驗。經濟部長Peter Altmaier坦言：「疫苗是非賣品。我們不會出售傳家之寶。我是全球自由市場經濟支持者，但在某些領域，我們的立場必須非常明確。」

全球疫苗研發競賽已進入白熱化階段，但生產、物流和分配的難題還在後頭。圖為工作中的俄羅斯研究人員。（新華社）

但誰應該先獲疫苗接種？很多醫療專家都認為已十分明顯：先是全球醫護人員，然後是罹患嚴重疾病的高風險人士，再到疫情擴散迅速地區的人民，最後才是其他人。荷蘭律師兼公共衞生活動者Ellen't Hoen提醒：「如果富裕國家的低風險人士獲疫苗接種，而南非的醫護人員卻沒有，將十分可笑。」

美國外交關係協會（CFR）全球衞生計劃主任Thomas Bollyky及智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）研究員Chad Brown上月底在《外交事務》（Foreign Affairs）雜誌發表一篇題為《疫苗國族主義的悲劇》的文章，形容這場富裕國家之間的疫苗搶購戰正是所謂「囚徒困境」。正如Berkley指出，比起先為少數幾個國家的所有人民免疫注射，更好的方法是將最初的疫苗產量分配予每個國家的部份人口接種：「除非人人都安全，否則你也不安全。」

上文節錄自第228期《香港01》周報（2020年8月24日）, 文章原題《疫苗競賽白熱化 供應挑戰正在後頭》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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